Star Wars Squadrons: tante le ore di streaming durante la prima settimana dal debutto

Star Wars Squadrons è uscito appena 10 giorni fa e la critica lo ha accolto piuttosto calorosamente, in generale. Ora, Electronic Arts ha pubblicato un’infografica per celebrare il debutto del proprio titolo. Nel tweet, postato nel giorno 9 ottobre, EA ha affermato che l’opera è stata mandata in streaming per un totale di 88.900.000 minuti.

Questi, tanto per darvi una più chiara idea della dimensione, equivalgono a più di 169 anni. Tale numero è di certo impressionante, ma deriva dal fatto che durante la prima settimana, il gioco targato Motive Studios è stato al primo posto nelle classifiche delle vendite digitali.

Inoltre, il post fa luce sul numero di utenti che usano il VR, ovvero il 15%, così come dichiarare che le navi più popolari tra i Ribelli e l’Impero, sono rispettivamente la X-Wing e l’Intercettore TIE. Entrambi i velivoli sono iconici nel brand, quindi sembra piuttosto palese il loro grande utilizzo nel gioco da parte dei videogiocatori. Per ulteriori dati dai numeri impressionanti, potete visionare voi stessi il post che trovate in calce. Sapevate che, al momento, non vi sono piani per dei possibili contenuti post-lancio? Vi ricordiamo, infine, che Star Wars Squadrons è disponibile per PC, Xbox One e PlayStation 4 con supporto al VR.