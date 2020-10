Level-5 ha chiuso definitivamente le sedi in Nord America

Level-5, sviluppatore ed editore giapponese, ha chiuso le sue operazioni in Nord America, secondo quanto riferito da GamesIndustry.biz. Il sito riporta che nelle filiali nordamericane hanno licenziato la maggior parte del personale dalla metà del 2019. Quando si sono verificati i licenziamenti, non è stata fornita alcuna ragione concreta, che stando alle fonti, si è appreso che i dipendenti hanno ricevuto tutte le indicazioni dove si avvertiva della chiusura dello studio nei prossimi mesi. Un altro motivo della chiusura in Nord America è la mancanza di qualsiasi pubblicazione sui social media da ottobre 2018. Level-5 è lo sviluppatore celebre per aver dato alla luce alcune serie tra cui Professor Layton, Ni No Kuni, Yo-Kai Watch e Inazuma Eleven. Secondo una fonte, al momento non ci sono piani per lanciare altri giochi di Level-5 al di fuori del Giappone.

L’uscita più recente di Level-5 in Nord America è stata Snack World The Dungeon Crawl Gold nel febbraio 2020, seguito da Layton’s Mystery Journey Katrielle and the Millionaires ‘Conspiracy nel novembre 2019. Un’edizione occidentale per Yo-Kai Watch 4 è stata annunciata nel 2019, lo stesso anno in cui il gioco è stato lanciato in Giappone, anche se da allora non sono stati rivelati ulteriori dettagli.

GamesIndustry.biz riporta lo sviluppatore Level-5 ha ridotto la sua presenza in Nord America a un equipaggio ridotto al minimo. Secondo fonti vicine al sito web e che hanno familiarità con la situazione, sia Level-5 International America che Level-5 Abby hanno iniziato a licenziare la maggior parte del suo personale nel corso del 2019 quando le operazioni si sono interrotte. Ciò ha messo in discussione l’uscita dei titoli dello studio al di fuori del Giappone, con una fonte che afferma che al momento non c’erano piani concreti per altri giochi di Level-5 in altri territori.

Nel caso di Abby di Level-5, tuttavia, si diceva che ai dipendenti fosse stata data ogni indicazione che lo sviluppatore sarebbe stato alla fine chiuso. Non è ancora noto cosa questo significhi per il terzo titolo principale Ni no Kuni attualmente in sviluppo e la sua uscita negli Stati Uniti e nei territori europei.