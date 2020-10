Terraria: disponibile il nuovo aggiornamento

Re-Logic sta concludendo il supporto a Terraria con Journey’s End, l’aggiornamento finale. Nella versione 1.3.5, viene rilasciato il supporto per tModLoader mentre con la patch 1.4 all’inizio di quest’anno, pubblicizzato come l’ultima legata ai contenuti dell’opera, e chiamata anche Journey’s End, ed i fan hanno subito pensato alla fine dei supporti. Lo sviluppatore ha annunciato a sorpresa un altro aggiornamento che pubblicherà oggi. L’update 1.4.1 o Journey’s Actual End vede l’aggiunta dell‘NPC finale, correzioni di bug, modifiche al bilanciamento e nuovi oggetti. I giocatori possono finalmente guardare i titoli di coda del gioco, in stile Terraria.

Maggiori dettagli su Terraria Journey’s Actual End saranno disponibili oggi. Terraria è attualmente disponibile per Xbox One, Android, iOS, PS4, Nintendo Switch e PC. Ha venduto oltre 30 milioni di copie fino ad oggi con l’update Journey’s End che ha raggiunto un picco di quasi 500.000 giocatori al momento del lancio.