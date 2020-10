VALORANT: disabilitata la modalità ranked temporaneamente

Riot Games ha appena annunciato di aver disabilitato in maniera temporanea la modalità ranked dal suo sparatutto tattico in prima persona VALORANT. La motivazione di questa scelta è data semplicemente dall’arrivo dell’ACT III, il quale rinnoverà diversi elementi di gioco e ne introdurrà altri.

Ad esempio, direttamente dall’account Twitter ufficiale dedicato a VALORANT è stato appena riportato dagli sviluppatori un raro bug dell’audio. Nonostante il problema non capiti quasi mai, i creatori del gioco preferiscono, ovviamente, sempre risolvere il prima possibile tutte le difficoltà grazie alle patch correttive.

Per ulteriori informazioni concernenti ciò che dovremo aspettarci dalla nuova stagione del celebre FPS, vi invitiamo a leggere il tweet menzionato in precedenza.

Patch stability talk: we've already found one (rare) audio bug (on all maps) but want to get Icebox testing as soon as possible SO…

We're shipping this patch with ranked entirely OFF, beginning with NA/BR/LATAM in ~10 hours (downtime at 6am PT, back up around 9-10am PT) . . .

— VALORANT (@PlayVALORANT) October 13, 2020