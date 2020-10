League of Legends: rivelate le abilità di Seraphine

Dopo molti mesi, il kit di Seraphine viene finalmente rivelato e presenta abilità musicali adatte a una popstar di League of Legends. Negli ultimi mesi, i giocatori di League of Legends hanno visto molti teaser su Seraphine. Con la recente conferma che l’uscita di Seraphine si collegherà all’evento di ritorno di K / DA, la comunity non sapeva ancora molto sull’attuale Cantante degli occhi stellati. Mentre la sua versione K / DA è un’aspirante cantante di Los Angeles che finalmente è diventata grande, nell’universo principale la Seraphine di League of Legends è una popstar proveniente da Piltover e Zaun. Seraphine vuole tirare fuori il meglio da tutti attraverso la sua musica e le sue esibizioni. Naturalmente, questo si estende anche al suo stile di gioco. Secondo le descrizioni delle abilità, Seraphine può potenziare alleati o paralizzare i nemici e persino avere effetti diversi se vengono soddisfatte determinate condizioni.

Di seguito trovate le abilità del nuovo campione del titolo di Riot Games: