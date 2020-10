T1 aggiunge DaZed al roster di VALORANT

Dopo circa un mese dal momento del rilascio di due dei suoi giocatori, la celebre organizzazione Esports T1 ha appena annunciato un nuovo innesto all’interno del suo roster dedicato a VALORANT. Parliamo di Sam “DaZeD” Marine, il quale si è anche ritrovato diversi compagni di squadra con cui ha potuto collaborare in passato.

La carriera del ragazzo è iniziata dai tempi di Counter-Strike: Global Offensive, con il team iBUYPOWER che gli ha concesso non poca notorietà. Tuttavia, come lo stesso account Twitter ufficiale dei T1 riporta, il ragazzo è ora ritornato nella scena competitiva con un’altra squadra di tutto rispetto.

It's good to be back together.

We're pleased to welcome @GODaZeD to our @PlayVALORANT roster! pic.twitter.com/WlZtgAClf1

— T1 (@T1) October 13, 2020