Overwatch League: LA Gladiators rilasciano LhCloudy

La celebre organizzazione Esports, membro della Overwatch League, dei Los Angeles Gladiators ha appena annunciato che il main tank Roni “LhCloudy” Tiihonen non farà più parte del roster a partire da questo momento. La notizia è arrivata direttamente dall’account Twitter ufficiale della squadra, la quale ha deciso di ringraziare pubblicamente il giocatore per il servizio svolto.

Non è più un segreto ormai che i LA Gladiators hanno intenzione di ripartire dalle origini per la nuova edizione della Overwatch League. Infatti, poco meno di una settimana fa, sono stati rilasciati altri componenti del team ed il coach della società.

Molto probabilmente, le scarse prestazioni dell’ultimo periodo non hanno convinto i piani alti che ora puntano ad un rinnovo totale.

🛡️ Thank you, @LhCloudy! 🛡️

Your Flankhardt has forever left a mark on competitive play. We wish you all the best in the future. pic.twitter.com/FfXzjoQyMw

— Los Angeles Gladiators (@LAGladiators) October 12, 2020