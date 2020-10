Honor sta già lavorando alla serie V40

Nonostante Huawei stia affrontando un periodo molto dura per via delle tensioni che si sono create tra lei e il governo degli Stati Uniti, l’azienda sembra non essere intenzionata a fermarsi in alcun modo e, su internet, iniziano ad emergere leak riguardanti una nuova serie di smartphone Honor: La serie Honor V40

Tutte le informazioni che possiamo reperire, sono fornite da un piccolo leak su Twitter:

Turns out the Honor V40 series might not be too far from now.#huawei #honor #HonorV40 pic.twitter.com/1jkI36Dcof

— Mukul Sharma (@stufflistings) October 13, 2020

Ovviamente, c’è ancora molto poco da dire, visto che non ci sono praticamente informazioni riguardo gli Honor V40.

Non ci aspettavamo un lancio così anticipato di questa nuova serie di Smartphone, ma la cosa non ci disciace assolutamente e non vediamo l’ora di avere maggiori informazioni a riguardo.