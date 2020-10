CORSAIR rivela la nuova tastiera meccanica K60 RGB PRO

CORSAIR, azienda leader nel settore delle periferiche gaming a prestazioni elevate e dei componenti informatici più avanzati, ha annunciato oggi il lancio della nuova K60 RGB PRO, la prima tastiera di CORSAIR ad impiegare switch CHERRY VIOLA. La tastiera K60 RGB PRO offre un’esperienza di gioco davvero unica senza rinunciare a stile o sostanza, grazie al telaio resistente in alluminio, un’incredibile retroilluminazione RGB per singolo tasto ed i nuovi switch meccanici CHERRY VIOLA di fattura 100% tedesca, che consentono movimenti fluidi e lineari e la registrazione fedele delle pressioni dei tasti, per assicurare la vittoria anche nelle partite più impegnative.

La tastiera K60 RGB PRO è equipaggiata con i nuovi switch CHERRY VIOLA, che offrono a tutti gli appassionati la precisione, le prestazioni e l’affidabilità straordinaria ed unica degli switch meccanici. Creati da CHERRY, azienda leader degli switch meccanici, i nuovi switch VIOLA utilizzano un sistema di contatti autopulente brevettato a forma di V ed attivazione CrossLinear a due stadi. Il risultato è una pressione fluida e lineare, seguita da un rapido ripristino, che permette di registrare con precisione la pressione di una qualsiasi combinazione di tasti.

Grazie al telaio solido ed elegante in alluminio spazzolato, la tastiera K60 RGB PRO rappresenta un elemento di continuità nella tradizione CORSAIR di offrire un design minimalista ed una resistenza incredibile, per consentire agli appassionati di giocare emozionanti partite per anni. La vivace retroilluminazione RGB dinamica per singolo tasto, esaltata dai keycap personalizzati che amplificano l’illuminazione sottostante, illumina la tua postazione con una vasta serie di colori personalizzabili. La gamma completa di colori ed effetti di illuminazione RGB della tastiera K60 RGB PRO sono utilizzabili con il software CORSAIR iCUE, che consente la sincronizzazione con tutti i dispositivi CORSAIR compatibili, per offrire un’incredibile spettacolo di luci che coinvolge tutto il sistema. Inoltre, grazie alla versatilità del software iCUE, potrai accedere a funzionalità di personalizzazione complete, quali la rimappatura dei tasti e la programmazione di macro, per rendere la tastiera K60 RGB PRO davvero tua, mentre grazie all’integrazione di iCUE per il gaming, tutti i dispositivi compatibili con iCUE reagiranno in modo dinamico a tutti gli eventi e le azioni di gioco di una sere di titoli supportati.