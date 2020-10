Amazon Prime Day: ecco gli sconti Razer

Nelle giornate del 13 e 14 ottobre 2020, c’è l’offerta tempo limitato dei famosi Amazon Prime Day, dove numerosi prodotti di alcuni dei brand più famosi vengono messi in sconto, arrivando a cifre irrisorie per il loro valore. Ovviamente, Razer non poteva mancare all’appello proprio per questo elencheremo alcuni dei prodotti a prezzo minore.

Durante gli Amazon Prime Day non poteva di certo mancare la serie di mouse da FPS Viper, che ora è passato da 80 a ben 50 euro. Successivamente possiamo trovare diverse altre periferiche dello stesso tipo, come Razer Naga Trinity, Razer Basilisk V2 e Razer Basilisk Ultimate wireless.

Per le tastiere, invece, è possibile trovare la Razer BlackWidow Elite, che ha un ribasso di quasi il 50%, e Razer Huntsman Tournament Edition.

La line-up delle cuffie da gioco Kraken è un’altra presenza immancabile, assieme al microfono Seiren X.