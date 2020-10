Torchlight III: disponibile da oggi, ecco il trailer di lancio

Da oggi 13 ottobre Torchlight III esce dall’accesso anticipato (iniziato il 30 giugno) ed è disponibile ufficialmente su PC, PlayStation 4 e Xbox One. La versione Nintendo Switch arriverà invece il 22 ottobre. Per l’occasione, Perfect World Entertainment e Echtra Inc. hanno fatto uscire anche il trailer di lancio, che potete vedere qui sotto.

A chi aveva giocato all’accesso anticipato, viene dato automaticamente l’accesso alla versione completa.

Queste le caratteristiche di Torchlight III:

Viaggia per la frontiera: i giocatori possono esplorare la natura selvaggia, fare festa con gli amici, raccogliere materiali per creare loot, utilizzare mappe magiche per entrare in dungeon sconosciuti o mostrare il proprio bottino in città! C’è sempre qualcosa da fare nella nuova frontiera.

• Costruisci e potenzia il tuo forte: è ora di ricostruire! I giocatori apprezzeranno il loro forte, dove potranno aggiornare l’equipaggiamento e fare lavori di ristrutturazione per mostrarlo ai loro amici e al mondo. Il gioco consente loro di costruire monumenti di potere, scuderie per animali domestici e altro ancora!

• Scegli una reliquia: le reliquie sono oggetti di grande potere che garantiscono ai giocatori una serie di abilità attive e abilità passive. I giocatori sceglieranno una di queste cinque all’inizio del loro viaggio e useranno i punti abilità per sbloccare o migliorare le abilità della loro reliquia. La reliquia è una parte importante della strategia di un personaggio: scegli con saggezza!

• Colleziona un equipaggiamento epico: indossa una robusta varietà di armature e armi trovate attraverso la frontiera, inclusi affascinanti cappelli, abbigliamento per animali domestici e opzioni di locomozione uniche. I giocatori possono scegliere tra un’ampia gamma di armi che si adattano al loro stile di gioco e alla loro classe. Con oltre un centinaio di oggetti leggendari, i giocatori possono acquisire in modo permanente le loro abilità speciali per rendersi più unici e potenti.

• Gli animali sono tornati: i giocatori possono farsi strada verso la fama e la gloria con i fedeli compagni! Ciascuna delle molte specie è disponibile in una miriade di colori e stili, quindi gli avventurieri non dovrebbero accontentarsi della prima che trovano. Possono rafforzare questi fidati animali domestici aggiungendo abilità, equipaggiarli con attrezzi per renderli più resistenti e combattere insieme i nemici come una squadra. Gli animali hanno anche il loro vasto inventario di oggetti ei giocatori hanno la possibilità di far vendere i loro animali direttamente in città.

• Costruisci il tuo eroe: con quattro classi tra cui scegliere, oltre a 20 combinazioni di classi e reliquie – ciascuna combinazione offre uno stile di gioco unico – e un’ampia gamma di scelte su dove posizionare i punti abilità, i giocatori possono utilizzare meccaniche specifiche per classe per massimizzare i danni e le loro probabilità di sopravvivenza. Torchlight III consente loro di raccogliere equipaggiamento epico, selezionare i tuoi poteri reliquia e personalizzare gli equipaggiamenti per creare uno stile di combattimento unico per i loro eroi.