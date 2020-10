Borderlands 3 sarà disponibile al lancio su Xbox Series X e PlayStation 5

Preparati per una nuova generazione di caos, Cacciatore della Cripta, l’aggiornamento di prossima generazione dedicato a Borderlands 3 sarà disponibile giorno del lancio delle nuove console di Microsoft e Sony. La versione next-gen del gioco sarà giocabile al lancio su Xbox Series X Series S il 10 Novembre, così come su PlayStation 5 il 19 Novembre. Tutti i giocatori che possiedono o acquistano sia una copia del gioco che una console di nuova generazione potranno scaricare gratuitamente l’aggiornamento all’interno della stessa famiglia di console.

Ecco le parole di Randy Pitchford, Executive Director di Gearbox Software:

Borderlands è un franchise innovativo, da record, acclamato dalla critica, dove milioni e milioni di giocatori hanno sperimentato un gameplay unico nel suo genere, il caos e il divertimento attraverso diverse generazioni di tecnologia di gioco”, “Con la continua crescita di Borderlands 3 e il lancio di questo Novembre sulle console PlayStation e Xbox di nuova generazione, non c’è mai stato un momento migliore per buttarsi nel divertimento”.



Borderlands 3 è stato completamente ottimizzato per sfruttare la potenza delle console di nuova generazione, portando un nuovo livello di fedeltà grafica nell’universo di Borderlands. La Xbox Series X e la PS5 visualizzeranno Borderlands 3 a 60 fotogrammi al secondo in risoluzione 4K durante la modalità single-player e online co-op, e tutte le console next-gen supporteranno lo split-screen a tre e quattro giocatori per il multiplayer locale. Inoltre, lo split-screen verticale per la co-op locale a due giocatori sarà disponibile fin dall’inizio sulle console next-gen e verrà aggiunto alle versioni Xbox One e PlayStation 4 tramite un aggiornamento gratuito rispettivamente il 10 e il 12 novembre.

Gli attuali proprietari di Borderlands 3 su piattaforme di generazione corrente possono facilmente passare alla versione di prossima generazione all’interno della stessa famiglia di console. Se possiedi Borderlands 3 su Xbox One, potrai giocare alla versione Xbox Series X/S e se possiedi il gioco su PlayStation 4, potrai giocare alla versione PlayStation 5. I contenuti aggiuntivi e i file di salvataggio possono essere trasferiti su console di nuova generazione all’interno della stessa famiglia, in modo da poter tornare direttamente all’azione nel punto in cui l’hai lasciata. (Si prega di notare che se possiedi un disco fisico di Borderlands 3, avrai bisogno dei modelli di console Xbox Series X o PlayStation 5 standard che includono un disco drive per sfruttare tutte queste caratteristiche).

Se Borderlands 3 su PlayStation 5 e Xbox Series X/S sarà la vostra introduzione a Pandora e agli altri pianeti, benvenuti alla festa! Borderlands 3 vi farà saltare in aria attraverso più mondi come uno dei quattro Cacciatori di Volte, i più grandi cacciatori di tesori, ognuno con alberi di abilità e personalizzazione. Gioca da solo o unisciti agli amici per affrontare nemici squilibrati, accumulare un sacco di bottino e salvare la tua casa dai leader di culto più spietati della galassia, quindi continua le tue avventure attraverso un’indimenticabile collezione di add-on per le campagne e ulteriori DLC in arrivo