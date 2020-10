Aquanox Deep Descent: il nuovo trailer spiega il mondo di Aqua

Questa la descrizione del gioco attraverso la pagina Steam:

Aquanox Deep Descent è uno sparatutto subacqueo in prima persona a bordo di veicoli, nel quale i giocatori controllano svariati mezzi personalizzabili con cui ingaggiare furiose battaglie nel distopico mondo sommerso di Aqua.

In un futuro prossimo, la superficie della Terra è diventata inabitabile. Gli ultimi esemplari rimasti della razza umana si sono rifugiati in ex strutture di ricerca ed estrazione sotto la superficie del mare, vivendo in un pericoloso mondo di insediamenti subacquei sparsi in costante lotta per le risorse e il dominio tra fazioni.

Prendi il comando di una squadra di piloti altamente addestrati e vivi una storia epica nel mondo oscuro di Aquanox. Spedisci i tuoi avversari nello scrigno di Davy Jones con missili accurati, esplosioni di granate, mine e altro ancora, in un viaggio che ti porterà tra gli oceani del mondo e nelle profondità più cupe della Terra.

Combatti: sparatutto a bordo di veicoli ricco d’azione, con un’ampia varietà di stili di gioco.

Collabora: modalità cooperativa “”al volo”” fino a 4 giocatori, con quattro piloti unici, ognuno coinvolto nella storia.

Personalizza: scegli e modifica le tue navi secondo il tuo unico stile di gioco.

Esplora: scopri gli angoli più nascosti degli oceani.

PVP: modalità multigiocatore classiche, incluse Deathmatch e Team Deathmatch Dogfighting (Duelli deathmatch a squadre)

Aquanox Deep Descent riprende il gameplay e lo scenario della serie originale AquaNox, vista per la prima volta in Archimedean Dynasty (in tedesco: Schleichfahrt), pubblicato nel 1996, e seguito da AquaNox nel 2001 e da AquaNox 2: Revelation nel 2003. Tutti i giochi sono sparatutto a bordo di veicoli ambientati in un futuro distopico, nel quale l’umanità ha abbandonato la superficie della Terra per vivere in insediamenti subacquei. I giochi della serie AquaNox si basano sul potentissimo motore KRASS, utilizzato nel famoso benchmark AquaMark.