Halo 5 Guardians: nessun piano per portarlo su PC

343 Industries ha recentemente aggiunto nel suo catalogo Halo 3 ODST nella Halo The Master Chief Collection, edizione contenente i primi quattro capitoli dedicati a Master Chief insieme all’iterazione dedicata ai vari componenti della squadra ODST. Ebbene, dopo aver svelato alcuni dettagli legati ad Halo 4, sono arrivate diverse informazioni dalla stessa azienda.

Rispondendo alla domanda più gettonata dagli appassionati, ossia se Halo 5 Guardians arriverà anche su tale piattaforma, in un post creato su Halo Waypoint, 343 Industries ha affermato che non ci sono piani per portare Halo 5 Guardians su PC. Anche se molto spesso la compagnia aveva ribadito questa scelta in passato, ma ora è pressoché definitivo che l’opera videoludica non arriverà in alcun modo su PC. Quindi, se voleste casomai usufruire del gioco, dovrete per forza acquistare una Xbox One.