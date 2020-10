Hyrule Warriors L’era della Calamità: ecco il secondo trailer sui ricordi ritrovati

Oggi Nintendo e Koei Tecmo hanno rilasciato un nuovo trailer del prossimo prequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ovvero Hyrule Warriors L’era della Calamità.

Il trailer (la seconda parte di Ricordi ritrovati) mostra il ritorno del leader del clan Yiga, il Maestro Kohga, insieme ad un altro personaggio appartenente allo stesso clan. Alla fine si può vedere anche una breve parte in cui si nota “figura minacciosa” che aiuta il clan. La settimana scorsa era stata pubblicata la prima parte di Ricordi ritrovati.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che Hyrule Warriors L’era della Calamità sarà disponibile in esclusiva Nintendo Switch a partire dal 20 novembre.

