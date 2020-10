King Arthur Knight’s Tale annunciato per PS5, Series X e PC

Neocore Games, sviluppatore de serie The Incredible Adventures of Van Helsing, ha annunciato King Arthur Knight’s Tale, un gioco di ruolo tattico a turni pianificato per il rilascio su PC via Steam nel primo trimestre del 2021, e successivamente anche per PlayStation 5 e Xbox Series.

Neocore Games, insieme all’annuncio, ha lanciato una campagna Kickstarter con un primo goal posto a 150.000 dollari per completare lo sviluppo del gioco (al momento in cui scriviamo la quota raggiunta è di 6.500). Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere qui sotto.

Questa una descrizione del gioco attraverso la pagina Kickstarter.

Le tue Battaglie: controlla una piccola squadra di eroi e combatti battaglie estenuanti ma soddisfacenti con un sistema di combattimento a turni profondamente coinvolgente e tattico. Scegli tra più di 30 eroi di cinque classi diverse e combina centinaia di abilità e artefatti per formare una squadra efficiente.

I tuoi Eroi – Raccogli i tuoi Cavalieri della Tavola Rotonda e inviali in missioni cavalleresche. Questi eroi sono le risorse più importanti e gli elementi di gioco più complessi allo stesso tempo. Ma attenzione! La morte è sempre definitiva! Devi gestirli di conseguenza alla Tavola Rotonda, pianificandoli in anticipo prima di iniziare le battaglie. Il sistema di progressione del personaggio è progettato per essere profondo come nei giochi di ruolo tradizionali: gli eroi salgono di livello su alberi di abilità unici e il complesso sistema di bottino fornisce opzioni uniche per mettere a punto le loro capacità tattiche. Ogni eroe ha una personalità distintiva e la sua lealtà cambia costantemente attraverso le decisioni prese dal giocatore – in alcuni casi può mai lasciare la Tavola Rotonda e rivoltarsi contro di te.

Il tuo Regno – Guarda l’intera Avalon presentata sulla mappa dell’avventura, osserva tutto il territorio, seleziona le tue missioni ed esplora vari luoghi. Il management in King Arthur: Knight’s Tale si concentra sulla ricostruzione di Camelot e sull’espansione della mistica Roccaforte con nuovi edifici che sbloccano ciascuno vari potenziamenti e offre anche modi diversi per curare e gestire gli eroi della Tavola Rotonda.

La tua Leggenda – Gioca nei panni di Sir Mordred, l’ex nemesi di Re Artù. Esplora la mistica isola di Avalon, avventurati in missioni cavalleresche e prendi decisioni in vari incontri in cui dovrai fare scelte morali, come nella maggior parte dei giochi di ruolo, che hanno tutti un impatto sulla storia e sulla tua moralità. La fine della campagna apre nuovi contenuti endgame per i più coraggiosi: sulla mappa compaiono nuove difficili sfide con combattimenti contro boss avvincenti e mitici e missioni casuali, bottino e progressione del personaggio che alla fine portano alla cacciata di Balor, il mostruoso dio- re dei Fomori stesso.

Oltre la Leggenda: completa più di 50 punti di interesse unici sulla mappa dell’avventura, comprese 20 missioni della storia e varie missioni secondarie, che si svolgono su diversi terreni, dalle segrete del castello oscuro alle foreste del Sidhe, costruite utilizzando ambienti scansionati e animazione mocap di alta qualità, il tutto reso all’interno di un moderno motore PBR che utilizza DirectX 12, che supporta forti effetti atmosferici. Sfida 7 fazioni nemiche, combatti più di 50 tipi di unità nemiche, supera 10 incredibili combattimenti contro i boss durante le tue missioni.