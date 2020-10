Devil May Cry 5 Special Edition: edizione fisica disponibile dall’1 dicembre

Annunciato durante l’ultimo showcase interamente dedicato a PlayStation 5, Devil May Cry 5 Special Edition permetterà di rivivere l’intera avventura sotto una nuova luce dal day one delle console next-gen PlayStation 5 e Xbox Series X in versione digitale. Capcom ha però annunciato che l’edizione fisica del titolo ci sarà.

Lo ha fatto tramite l’account Twitter ufficiale del gioco, come potete vedere in calce alla notizia. Entrambe le versioni fisiche, ovvero PlayStation 5 e Xbox Series X e S, saranno disponibili dal giorno 1 dicembre, dando così la possibilità ai fan di avere una copia inscatolata della Special Edition.

Purtroppo però, non giungono buone notizie per i giocatori PC, i quali si sono sentiti arrivare un sonoro “no” da parte di Capcom riguardo la suddetta versione. Coloro che non avranno una console, tra Xbox Series X e PlayStation 5 e, sognano di giocare Devil May Cry 5 Special Edition su PC, dovranno aspettare l’aggiornamento gratuito che permetterà loro di vestire i panni di Virgil.