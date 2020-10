Apex Legends: ecco i contenuti della Champion Edition

Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno da poco rilasciato un video che mostra i contenuti della Champion Edition, un pack da 39,99 dollari (quindi probabile il cambio a 39,99 euro) che fa sbloccare personaggi e skin in Apex Legends. Pensato sicuramente per chi ha preso da poco in mano il battle royale di Respawn, sarà disponibile dall’inizio della stagione 7 su PC (Origin), Xbox One e PlayStation 4, e sbloccherà tutte le legende (compresa quella che arriverà nella prossima season) più oggetti cosmetici per l’equivalente di 100 dollari.

Ecco tutto quello che conterrà la Champion Edition:

9 personaggi sbloccati (tutte le leggende fino alla stagione 7): Caustic, Mirage, Octane, Wattson, Crypto, Revenant, Loba, Rampart, e la leggenda della stagione 7 –

7 oggetti esclusivi leggendari:

-“Risen Queen” Wraith skin

– “Forged Knight” Revenant skin

– “Hallowed Spirit” Crypto skin

– “Curse of the Awaken” Triple Take skin

– “Slayer’s Lancer” Flatline skin

– “Jaded Myth” Sentinel skin

– “Emperor Nessy XIV” Gun Charm

– 1,000 Apex Coins

Ricordiamo che la momento è disponibile l’evento Aftermarket.