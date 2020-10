Cyberpunk 2077: nuovi inediti screenshot per il titolo

Manca poco più di un mese all’uscita di uno dei titoli più attesi (se non il più atteso, probabilmente) dell’anno, Cyberpunk 2077 e, CD Projekt RED ha da poco pubblicato nuovi screenshot per la sua ultima fatica che affonda le radici nel mondo RPG. Qualche giorno fa abbiamo finalmente ricevuto la bellissima notizia dell’entrata in fase gold del titolo che equivale allo stage finale dello sviluppo di un’opera.

Tornando alle nuove immagini, le quali possono esser viste in calce alla notizia, sono tre “scatti” differenti. Nella prima possiamo osservare il quartiere North Oak, una zona piuttosto aperta rispetto al resto di Night City. La successiva e seconda immagine mostra invece uno dei tanti nemici che il protagonista dovrà affrontare nel corso della sua avventura. Infine, l’ultimo e terzo screenshot mostra ancora un nemico, forse più temibile e pronto al combattimento rispetto a quello precedente, contro il personaggio principale, il quale sfoggia una delle tante tipologie di armi presenti nel variegato arsenale del titolo targato CD Projekt RED.

Grazie ai tre episodi del Night City Wire, finalmente abbiamo potuto dare una più profonda occhiata a Cyberpunk 2077, il quale ha sicuramente una forma molto ben definita e che, con ogni probabilità, sarà ancora più chiara con il quarto appuntamento che il team polacco terrà il giorno 15 ottobre, tra soli due giorni. Ovviamente, la redazione di GamesVillage seguirà il suddetto evento quindi, tornate pure a trovarci!