Sony: ecco perché non ha creato un Game Pass

Le ultime mosse intraprese da Microsoft, indicano che la compagnia ha intenzione di puntare in modo molto forte sull’Xbox Game Pass (qui tutte le nuove uscite di ottobre), che diventerà il centro dei piani commerciali del futuro. Visto il successo ottentuo dall’azienda di Bill Gates molti hanno cominciato a chiedersi se i suoi competitor nella console war, e quindi principalmente Sony, tentaranno mai di realizzare qualcosa di simile.

Stando però a quanto sostiene Michael Pachter, analista di Wedbush Securities, la mossa potrebbe non avere molto senso a livello di business per la società nipponica. In una recente intervista rilasciata a Gamingbolt, alla domanda se Sony sarà pronta a contrastare il Game Pass, Pachter ha risposto che in realtà il gigante giapponese avrebbe già qualcosa di simile, con PlayStation Now, che non riscuote lo stesso successo del Game Pass a causa delle poche nuove uscite nel suo catalogo:

“Beh, in realtà ce l’hanno [un servizio simile al Game Pass N.d.R.], solo che non lo vendono molto bene. Hanno il PS Now, solo che non ci sono molti giochi e non mettono lì le loro nuove uscite. Ed è questo il problema: che la sottoscrizione con loro non prevede le nuove uscite, mentre quella con Microsoft sì”



Ad ogni modo Patcher pensa che un simile servizio non frutti molto a livello economico nemmeno a Microsoft e che si tratterebbe dunque di una mossa di business poco sensata:

“La questione è, Sony seguirà la strada di Microsoft? Non sono sicuro che Microsoft guadagni molto da quel modello, perciò penso che potrebbe essere una decisione di business sbagliata. Ciò che intendo è, Microsoft ha una grande disponibilità economica, e quindi può fare più o meno ciò che vuole, ma Sony non ha a disposizione le stesse risorse. Quindi, per dare credito a Sony, io credo che siano dei bravi uomini d’affari, e che prendano buone decisioni d’affari. Quandi deve esserci un motivo per cui non hanno ancora intrapreso questa strada, e il motivo è che probabilmente non ha molto senso a livello economico”

E voi cosa ne pensate? Sony dovrebbe implementare un servizio simile al Game Pass o questa mossa sarebbe davvero anti-economica?