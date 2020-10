Horizon Zero Dawn Complete Edition: nuova patch disponibile

Come da titolo, è ora disponibile una nuova patch per il titolo targato Guerrilla Games, Horizon Zero Dawn Complete Edition su PC. Per essere precisi, la patch è la 1.06 ed è quella più recente dopo l’ultima arrivata circa un mese fa.

Ancora una volta, ci troviamo davanti ad una patch per gli ormai conosciuti problemi di stabilità del titolo. Porta una serie di riparazioni e anche un paio di migliorie. Molti dei problemi maggiori, però, rimane ancora in fase di “investigazione” per la Guerrilla Games, la quale promette di lavorarci al più presto.

Tale aggiornamento ripara un bug che teletrasporta i personaggi durante le cutscene e migliora la modalità “FPS Adattivi”, la quale fino ad ora peggiorava le performance rispetto alla modalità standard. Inoltre, Aloy ora seguirà esattamente la direzione che la telecamera indica e non, come fino a prima dell’update, in modo leggermente diverso. Per ulteriori dettagli sulla patch, potete visitare questo link.