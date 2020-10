Second Extinction ora disponibile su Steam in Accesso Anticipato

Come vi avevamo già informato precedentemente, Second Extinction della Systemic Reaction, approda oggi su Steam con il programma Accesso Anticipato, come potete vedere qui.

All’interno dell’opera, dovrete lavorare di squadra per combattere e vincere contro folti gruppi di dinosauri mutati. Aspettatevi tante pallottole, bombe, denti, artigli e gore, tanto gore secondo lo studio di sviluppo.

Inoltre, all’interno del gioco sarà disponibile la modalità chiamata War Effort, la quale vi chiederà di liberare aree differenti tra loro con un livello di minaccia sempre più alto che va da 1 a 3. Il livello di Minaccia 1 può esser affrontato anche in solitaria ma, per il livello Minaccia 3 è raccomandabile trovare dei compagni con cui gettarvi nella mischia.

A quanto detto dagli sviluppatori, il livello Minaccia verrà sempre aggiustato a cadenza settimanale e, sicuramente, è una cosa da tenere d’occhio. Oltre ad uscire su PC, una volta terminato lo sviluppo, Second Extinction sarà disponibile anche su Xbox One e Xbox Series X ma, al momento, manca di una data d’uscita.