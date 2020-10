If Found… arriverà su Nintendo Switch il 22 ottobre

If Found… della Annapurna Interactive, titolo narrativo pubblicato su PC e Mac lo scorso anno, sta per arrivare su Nintendo Switch. DREAMFEEL e Annapurna lo hanno annunciato in queste ore.

Come già detto, il titolo venne precedentemente pubblicato su PC e Mac tramite Steam, arrivato poi su iOS. Ora, esattamente il 22 ottobre, si appresta ad arrivare sulla console ibrida di casa Nintendo ma non priva di novità.

Infatti l’opera di stampo prettamente narrativo introdurrà nella sua ultima versione degli update che, a detta degli sviluppatori, cambieranno del tutto il titolo stesso. Inoltre, in tale versione, saranno inclusi gli artwork dall’illustratore Liadh Young, così come sequenze narrative estese e un capitolo bonus con epiloghi interattivi. Qui sotto vi forniamo una descrizione del gioco presa da Steam e, in calce, il trailer originale d’annuncio.