G2 Esports estende la partnership con AORUS

G2 Esports con sede a Berlino ha esteso la sua partnership con AORUS, il marchio di hardware di gioco GIGABYTE , per il quarto anno consecutivo. La nuova partnership, che G2 afferma durerà fino al 2021, vedrà l’organizzazione continuare a utilizzare laptop e desktop da gioco “in viaggio” e nelle sue “strutture di formazione”.

I termini finanziari dell’accordo non sono stati resi noti.

G2 è partner di AORUS da tre anni e in gennaio ha annunciato un’espansione del suo rapporto con il marchio per continuare a creare prodotti in co-branding. Questa è stata un’estensione di un accordo che ha visto le aziende collaborare alla scheda madre Z390 AORUS MASTER G2 Edition rilasciata a novembre 2019.

Ad agosto AORUS ha collaborato con lo streamer indiano di PUBG Mobile Animesh ‘Thug’ Agarwal per creare attivazioni del marchio basate sui contenuti nella regione.