Astralis multata da Riot Games per ritardi nei pagamenti ai giocatori di LEC

Riot Games ha emesso una sentenza competitiva in merito al mancato pagamento dello stipendio per i membri del team da parte di Astralis Group . La sentenza afferma che Astralis Group era in ritardo con pagamenti multipli verso i suoi membri del team e il direttore generale di Astralis hanno mostrato una condotta sconveniente per un team manager LEC .

I membri del team di League of Legends dell’organizzazione hanno contattato la commissione LEC per segnalare il mancato pagamento dello stipendio. A seguito di un’indagine, la Lega ha confermato i pagamenti mancanti e ha collaborato con Astralis per risolvere la questione, rilevando che l’organizzazione “è stata pienamente cooperativa e ha risolto rapidamente la questione”.

Durante le indagini, tuttavia, Riot ha scoperto che il direttore generale dell’organizzazione “ha mostrato una condotta sconveniente di un Team Manager LEC inclusa la falsa dichiarazione di alcuni termini contrattuali con i membri del team e un caso singolare di cattiva condotta verbale”.

Di conseguenza, Astralis sarà soggetto a una multa di € 5K ($ 5,9K USD) e ai seguenti requisiti:

Astralis è tenuta a stabilire e comunicare una via diretta che i membri del team possono utilizzare per segnalare potenziali reclami nei confronti del gruppo di proprietà di Astralis.

Astralis è tenuta a stabilire un programma di imbarco per i propri membri del team che includa uno schema di quanto sopra, nonché una panoramica delle indennità di ferie danesi e dei requisiti fiscali / di pagamento / EasyID.

La Lega programmerà le chiamate di check-in con tutti i membri del team nella stagione 2021 per garantire che quanto sopra sia stato eseguito.

Astralis e il loro direttore generale saranno ufficialmente avvertiti per condotta sconveniente da un team manager LEC poiché consideriamo le organizzazioni LEC responsabili delle azioni dei loro dipendenti.

Astralis Group ha recentemente portato ciascuno dei suoi distinti marchi di Esport sotto la bandiera di Astralis. La squadra aveva già gareggiato nella LEC con il nome di Origen , e la prossima stagione sarà la prima volta che il popolare Counter-Strike: Global Offensive brand Astralis gareggerà in una partita professionale di League of Legends .