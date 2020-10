Tempo Storm sigla una partnership con il marchio G FUEL Energy Drink

L’organizzazione statunitense di Esport Tempo Storm ha annunciato martedì di aver stretto una partnership “ufficiale” con il marchio di bevande energetiche G FUEL . Negli ultimi cinque anni G FUEL ha lavorato con Tempo Storm come sponsor del suo team Counter-Strike: Global Offensive , sponsor di tornei e su vari eventi e attivazioni.

Secondo i termini di questa nuova partnership, la comunità dei creatori di Tempo Storm lavorerà con G FUEL sulla creazione di contenuti per il resto del 2020 e nel 2021. Lavorerà anche con il marchio su attivazioni, sconti sui prodotti legati al team, eventi e altro. soddisfare.

Fondata nel 2014, Tempo Tempesta campi diversi team Esport in giochi come Hearthstone , Super Smash Bros. , Magic: The Gathering , Shadowverse , PUBG mobile , e Rainbow Six Siege .

A febbraio, Tempo Storm si è assicurata un round di finanziamento di 3,3 milioni di dollari condotto dall’investitore tecnologico Galaxy Interactive. All’epoca l’organizzazione disse che avrebbe utilizzato i finanziamenti per “crescere ben oltre i confini della tradizionale organizzazione di Esport”.

G FUEL è un marchio di bevande energetiche di proprietà e distribuito da West Babylon, Gamma Labs con sede a New York. Il marchio sponsorizza numerose organizzazioni di Esport e famosi streamer tra cui Jaryd “Summit1g” Lazar, Nick “NICKMERCS” Kolcheff, FaZe Clan, YouTuber Felix “PewDiePie” Kjellbergm e molti altri.