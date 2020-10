Rock Band 4: il titolo arriverà su PS5 e Xbox Series

L’annuncio della retrocompatibilità delle console di nuova generazione con i giochi current-gen è stata un’ottima notizia per tutti i videogiocatori, ma nonostante la cosa fosse nota da tempo, vedere il nome di Rock Band 4 tra i titoli che verranno supportati anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S ha in qualche modo stupito tutti gli appassionati, che hanno cominciato a chiedersi se, oltre al gioco, anche i controller speciali necessari per giocare a questo diffusissimo rythm game funzioneranno sulle nuove console.

Harmonix è infine intervenuta a risolvere questi dubbi, con un post condiviso sul suo blog in cui spiega che, sì, non solo il gioco e tutti i suoi DLC, ma anche i controller “funzioneranno come previsto” su PS5 e Xbox Series.

Secondo questo aggiornamento anche gli E-kits e gli altri adattatori per Xbox dovrebbero continuare a funzionare anche sulle nuove console. Inoltre Rock Band 4 godrà di tempi di caricamento molto più veloci e del crossplay all’interno della stessa famiglia di console.

Harmonix ha condiviso una lista degli strumenti sicuramente funzionanti anche su next-gen, specificando però che non si tratta di un elenco definitivo e che “in generale, se funzionava con Rock Band 4 su PlayStation 4 e Xbox One, allora dovrebbe funzionare anche su next-gen”.

Here's the good news you've all been waiting for. You'll be able to enjoy Rock Band 4, all of your DLC, and your current-gen working instruments on next-gen systems. Learn more on our blog: https://t.co/jxpV6jlPKB pic.twitter.com/CMnkiIs9Ug

— Rock Band (@RockBand) October 13, 2020