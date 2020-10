L’attacco dei giganti: i perché del passaggio a MAPPA

Com’è noto, l’ultima stagione de L’attacco dei giganti sta per arrivare, portando con sé la conclusione di uno degli anime di maggior successo della storia recente. Proprio alle soglie di questa delicatissima quarta stagione però, i produttori dell’anime hanno deciso di cambiare completamente lo staff a lavoro sulla serie (a parte un elemento), passando dal Wit Studio a MAPPA.

In una intervista uscita nel numero di novembre 2020 della rivista Newtype, Kensuke Tateishi, Toshihiro Maeda e Tetsuya Kinoshita, i produttori dell’adattamento anime del manga di Hajime Isayama, hanno rivelato i motivi dietro a questa controversa scelta. Queste le parole di Tateishi:

“Durante la produzione della terza stagione ci siamo confrontati con Wit Studio e abbiamo deciso che The Final Season sarebbe stata creata da un differente studio di produzione. Uno dei motivi è che il finale della terza stagione vede il protagonista che guarda l’oceano, e rappresenta un punto di svolta nella narrazione. E poi, in qualità di creatori, volevamo che l’anime salisse ancora di più di colpi. Dopo varie conversazioni con Wit Studio abbiamo compreso che continuare sarebbe stato difficile, e quindi abbiamo cercato un nuovo studio. Kinoshita, Maeda e io ci siamo divisi il compito, ma molti studi ci hanno respinto. Tutti hanno compreso quanto fosse enorme il compito e da molti studi ci è stato detto, con una certa enfasi, che non potevano accettare”



A fargli eco anche le dichiarazioni di Toshihiro Maeda:

“Certo, poi ci sono stati quelli che ci hanno detto che avrebbero voluto farlo, ma non riuscivano a farlo entrare nei loro calendari”

Quindi Tateishi ha parlato di MAPPA e di come lo studio abbia accettato il progetto, con tutte le aspettative che comportava:

“L’unico studio che ci ha detto che avrebbe considerato il progetto è stato MAPPA. Quando ne abbiamo parlato con Wit, ci hanno detto che avrebbero dormito sonni tranquilli sapendo che lo show sarebbe passato in mano a quei ragazzi. I produttori erano d’accordo, così abbiamo passato la produzione a MAPPA”

Kinoshita e Maeda hanno espresso la loro soddisfazione per la scelta fatta:

“MAPPA ha preso il progetto saldamente in mano. Hanno detto ‘L’attacco dei giganti deve avere un degno finale, per il bene dei fan’ è questo ha fatto una gran bella impressione su di noi” “Penso che si possa vedere il loro spirito combattivo nel trailer di The Final Season. Lo show è in buone mani!”

I produttori hanno inoltre aggiunto che, sempre in onore dei fan e del loro supporto continuo alla serie, vogliono adattare l’interezza del manga (che è comunque in via di conclusione) e di non fermarsi in nessun momento precedente. Kinoshita ha detto di aver maturato questa decisione fin da quando ha osservato le reazioni dei fan all’episodio 13 della prima stagione, quello in cui Eren, nella sua forma di Gigante d’Attacco, riesce a chiudere la breccia nelle mura del distretto di Trost.