Godzilla: apre il nuovo museo in Giappone

Se c’è un rettile gigante che non ha davvero bisogno di presentazioni questo è di certo Godzilla. In onore dell’enorme kaiju protagonista di tanti film e ormai entrato in modo indelebile nella cultura popolare del paese del Sol Levante è stato recentemente inaugurato un grande museo dotato di alcune singolari e straordinarie attrazioni a tema.

La più attesa e ambita di queste è sicuramente la zipline che permetterà ai fan di lanciarsi letteralmente attraverso la bocca irta di denti affilati del mostro. Un video (che potete vedere in fondo all’articolo) ha rivelato cosa si provi nel vivere questa singolare e straordinaria esperienza, ma la zipline non è certo l’unica attrazione del museo. Si possono infatti vedere molti dei più belli e memorabili oggetti di scena utilizzati da Toho nella realizzazione dei film del franchise del celeberrimo Re dei Mostri.

E non è tutto: all’interno del complesso si potrà assaggiare del cibo a tema kaiju e soprattutto partecipare a dei giochi che permettono di fingersi scienziati e di sparare ad alcuni dei giganteschi mostri del franchise. Ovviamente non può mancare il gift shop, che offre una vasta scelta di oggetti a tema Godzilla, e il fatto che il biglietto d’ingresso costi soltanto 10 dollari non fa che aumentare il successo di questo luogo unico, e i commenti entusiasti dei fan su Twitter ne sono una prova.

L’apertura del museo non fa che confermare l’appeal sempre crescente di una creatura ormai immortale ed entrata stabilmente nell’immaginario degli appassionati di tutto il mondo. Ne sono una prova i continui progetti ispirati al Re dei Mostri, tra cui il futuro anime prodotto da Netflix, Godzilla Singular Point.