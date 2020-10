Evangelion: i primi tre film torneranno in 4D

In vista dell’arrivo di Evangelion 3.0+1.0: Thrice Upon a Time (che no, non durerà sei ore), Studio Khara ha deciso di festeggiare l’iconica serie creata da Hideaki Anno con un evento straordinario e irripetibile: i primi tre film della serie Rebuild torneranno infatti nei cinema nipponici in una nuova, inedita versione in 4D.

Si inizierà il 4 dicembre, con la re-release di Evangelion 1.0: You Are [Not] Alone, il film del 2007 che riadattava gli episodi dall’1 al 6 della serie originale di Anno (che ha recentemente festeggiato il suo 25esimo anniversario). La settimana successiva sarà invece la volta di Evangelion 2.0: You Can [Not] Advance, la pellicola del 2009 che ha cominciato davvero a riscrivere la saga di Anno, discostandosi notevolmente dalla trama della serie originale. Infine toccherà a Evangelion 3.0: You Can [Not] Redo, uscito nel 2012.

Sono 82 i cinema giapponesi che hanno aderito all’iniziativa (in occasione della quale è stato anche rilasciato un nuovo trailer), concedendo le proprie sale per la proiezione immersiva in 4D, che avrà dunque anche degli effetti realistici come spruzzi d’acqua e colpi d’aria, che dovrebbero dare ai film una veste nuovare, regalando ai fan un’esperienza unica.

L’ultimo, attesissimo film della tetralogia Rebuild era stato dato in uscita nel giugno 2020, ma è stato ritardato a causa della pandemia da Covid-19. In un recente comunicato rilasciato su Twitter però, Anno ha chiesto ai fan di avere ancora un po’ di pazienza prima della release della pellicola, che è comunque quasi pronta.