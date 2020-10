ORDER: il Co-Founder Jake Tiberi si dimette

Il commentatore e analista professionista di League of Legends, Jake “Spawn” Tiberi, si è dimesso dalla sua posizione di Co-Founder in ORDER. Per chi non lo sapesse, quest’ultima è un’organizzazione Esports australiana. La decisione del ragazzo è arrivata subito dopo la scelta di Riot Games di abbandonare la Oceanic Pro League, dedicata al suo popolare MOBA.

La fondazione di ORDER è avvenuta nel 2017, dove Tiberi fin da subito si è consolidato come una delle figure chiave all’interno della squadra. E non solo, la sua produttività nel suo ruolo da speaker e analyst nel mondo di LoL gli ha garantito diverse posizioni di rilievo, come nella OPL.

L’annuncio è arrivato direttamente dall’account Twitter della società.