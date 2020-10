Sakuna: of Rice and Ruin esce il 10 novembre su PC

In Sakuna: Of Rice and Ruin, i giocatori assumono il ruolo di Sakuna; una dea del raccolto orgogliosa ma solitaria che viene bandita su un’isola pericolosa con un gruppo di umani. Usando attrezzi agricoli come armi, i giocatori possono concatenare attacchi rapidi, pesanti e speciali per abbattere bestie demoniache e saranno in grado di padroneggiare l’abilità veste divina essenziale per raggiungere piattaforme distanti, eludere il pericolo e superare potenti nemici. I giocatori impareranno l’antica arte dell’agricoltura piantando, raccogliendo e coltivando il raccolto perfetto. In qualità di dea del raccolto, la forza di Sakuna cresce con ogni raccolto di riso, con attributi come l’estetica e il sapore direttamente correlati alle sue capacità di combattimento.

XSEED Games ha aperto i preordini digitali per Sakuna: Of Rice and Ruin su PlayStation 4 e Switch. Su PlayStation 4, la versione digitale sarà disponibile nelle edizioni standard da $ 39,99 e da $ 49,99 deluxe . Quest’ultima include una colonna sonora digitale con 42 tracce, quattro temi esclusivi per PlayStation 4 e un set di avatar PlayStation Network. I preordini per entrambe le edizioni includeranno un tema esclusivo per PlayStation 4 con la dea del raccolto Sakuna. Su Switch, la versione digitale sarà disponibile in un’edizione standard da $ 39, 99. I preordini digitali non sono ancora disponibili su PC, è disponibile un’edizione digitale deluxe da $ 54,99 tramite Steam , che include un art book digitale di 130 pagine e una colonna sonora digitale. Sakuna: Of Rice and Ruin uscirà per PlayStation 4, Switch e PC tramite Steam il 10 novembre in Nord America, il 12 novembre in Giappone e il 20 novembre in Europa e Australia. Trovi il sito ufficiale qui.