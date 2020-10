Gli Immortals aggiungono 3 nuovi membri al roster di VALORANT

La celebre organizzazione Esports degli Immortals ha appena annunciato l’arrivo di tre nuovi membri all’interno del suo roster dedicato allo sparatutto tattico di Riot Games, VALORANT. Parliamo di Jason “neptune” Tran, Andrew “ShoT_UP” Orlowsk e Jason “jmoh” Mohandessi.

A quanto pare, così come gli NRG, anche gli Immortals hanno deciso di portare una ventata di aria fresca all’interno della propria squadra. Infatti, tutti i ragazzi citati in precedenza hanno dimostrato il loro talento già in passato anche se ancora non hanno provato il loro valore in una competizione di primo livello.

Staremo a vedere durante il NSG x Renegades Invitational del 17 novembre, per constatare la loro effettiva abilità.