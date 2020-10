Genshin Impact: uscirà una versione per Xbox?

Genshin Impact ha fatto irruzione nella scena dei giochi da poche settimane e con 17 milioni di download solo su dispositivi mobile, si sta dimostrando un successo su PC, PS4, Android e iOS. Alcuni giocatori si chiedono se il titolo arriverà mai su Xbox, e ora è possibile rispondere a questa domanda. Twinifinite ha parlato con lo sviluppatore miHoYo e ha chiesto loro apertamente se il gioco sarebbe arrivato sui sistemi di prossima generazione. La casa editrice ha risposto che c’erano piani per le console di prossima generazione. Pur non affermando esplicitamente che il gioco arriverà su PS5, hanno menzionato esplicitamente che non c’erano piani per le versioni Xbox del titolo, il che significa che quando arriverà la prossima generazione sarà probabilmente solo sulla piattaforma Sony come avviene ora:

“Abbiamo piani per quanto riguarda le console di nuova generazione e li annunceremo non appena questi piani prenderanno forma. Al momento non abbiamo in programma di rilasciare il gioco su Xbox” .

Grazie alle recenti acquisizioni di artisti del calibro di Obsidian, Interplay Entertainment e, naturalmente, al massiccio acquisto di Bethesda, la Xbox è improvvisamente la casa dei giochi di ruolo occidentali. Ma è giusto affermare che Xbox non sembra possedere molti titoli di ruolo asiatici. Genshin Impact è sviluppato in Cina e il titolo potrebbe aggiungere molta più varietà alla libreria dei giochi di ruolo Xbox. L’aggiornamento senza Xbox diventa molto interessante perché le altre piattaforme possono trarre vantaggio dal titolo. I giochi free-to-play possono prosperare semplicemente rendendoli disponibili per il maggior numero di giocatori, soprattutto pensando al crossplay, che Genshin Impact supporta. Presto arriverà anche una versione per Nintendo Switch e nuovi giocatori a supportare il gioco.