PS4: arriva oggi il software update 8.0.0. L’ultimo dell’attuale gen?

Nella giornata di oggi, PlayStation ha annunciato l’arrivo del software update 8.0.0 per PS4. Quest’ultimo, ha apportato numerosi cambiamenti al sistema di messaggistica, party e molti altri miglioramenti concernenti la stabilità e le performance offerte dalla console. La news è arrivata direttamente dal blog ufficiale dell’azienda giapponese. Per ulteriori informazioni, vi consigliamo di dargli un’occhiata visto che viene spiegato nello specifico ogni cambiamento.

Il nuovo firmware per PS4 è arrivato a circa un mese dell’attesissima PS5, che in Italia debutterà il 19 di novembre. Seppure non sia ancora stato ufficializzato, non è da escludere che questo sarà l’ultimo aggiornamento che vedrà protagonista la quarta macchina da gioco targata Sony.