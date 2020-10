VIGAMUS: Il Museo del Videogioco di Roma festeggia il suo ottavo anniversario

Il primo Museo del Videogioco in Italia, VIGAMUS, sta per raggiungere un incredibile traguardo. La struttura è stata aperta al pubblico il 20 ottobre del 2012 e tra pochissimo compierà ben 8 anni di attività.

Sicuramente, si tratta di una tappa imperdibile per tutti coloro che sono amanti delle opere multimediali interattive. Non a caso, una volta entrati all’interno del VIGAMUS, troveremo le più antiche macchine da gioco, così come cabinati e console, fino ad arrivare ai giorni nostri. Insomma, un vero e proprio viaggio nel tempo per tutti i nostalgici amanti del retro gaming. Per i più giovani, invece, questo si rivelerà come un ottimo pretesto per scoprire ancora più dettagli sulla storia dei videogiochi.

La celebrazione avverrà all’interno del Museo, situato in via Sabotino 4 a Roma, il giorno sabato 24 ottobre. Inutile dirvi che se avete intenzione di riprendere i classici del passato potrete avere l’opportunità di provare alcune console che hanno fatto la storia del Videogioco.

Di seguito, è stato anche pubblicato un video celebrativo direttamente dall’account YouTube ufficiale del Museo.