Monster Hunter: il primo trailer del film con Milla Jovovich

Dopo il teaser trailer di inizio ottobre, il film di Monster Hunter torna a mostrarsi con un filmato di due minuti e mezzo circa, dove protagonista è ancora una volta il Diablos, ma non solo.

Questa la descrizione che accompagna il video pubblicato da Sony Pictures:

Dietro al nostro mondo, ce n’è un altro: un mondo popolato da pericolosi e potenti mostri che dominano il loro territorio con ferocia mortale. Quando il tenente Artemis (Milla Jovovich) e la sua squadra speciale vengono trasportati tramite un portale dal nostro mondo al nuovo, rimangono senza parole. Nel suo disperato tentativo di tornare a casa, il coraggioso tenente incontra un misterioso cacciatore (Tony Jaa), le cui abilità uniche gli hanno permesso di sopravvivere in questa terra ostile. Di fronte a implacabili e terrificanti attacchi da parte dei mostri, i guerrieri si uniscono per combattere e trovare un modo per tornare a casa.

Basato sulla serie di videogiochi, famosa in tutto il mondo, MONSTER HUNTER.

Diretto da Paul W.S Anderson, l’adattamento cinematografico vedrà come protagonisti Milla Jovovich (franchise di Resident Evil) e Tony Jaa. Nel cast anche Ron Perlman (Hellboy, Drive), T.I. Harris (Ant-Man and The Wasp), Diego Boneta (Luis Miguel, Rock of Ages), Meagan Good (Code Black) e Josh Helman (X-Men: Days of Future Past).

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che il film tratto dalla saga Capcom arriverà nei cinema italiani a partire dal 3 dicembre.