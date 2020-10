Lucca Changes: ecco la prima release del programma

Lucca Changes ha rilasciato un comunicato la prima tornata di eventi online, di quelli che si svolgeranno nel “Camp Lucca” e la biglietteria:

Apre oggi alle 17.00 la vendita dei biglietti della prima parte di eventi che si svolgeranno a partire dal 29 ottobre nella città di Lucca, il camp più grande di tutti, con le sue sale distribuite su tutto il territorio cittadino, nel pieno rispetto di tutte le normative anti contagio. L’edizione Changes di Lucca Comics & Games, infatti, prevede modalità di accesso molto diverse rispetto a quelle a cui eravamo abituati. Non sono previsti biglietti giornalieri né cumulativi, ma ad ogni evento e attività corrisponde un unico biglietto nominale e strettamente personale. Per maggiori informazioni si rimanda al sito www.luccachanges.com/it/page/biglietti

Il programma degli eventi che si svolgeranno nelle sale lucchesi e degli eventi online sarà aggiornato quotidianamente a partire da oggi, con annunci e novità costanti pubblicati sul sito: www.luccachanges.com/it/programma. Si ricorda inoltre che tutti gli eventi che si svolgeranno a Lucca saranno disponibili gratuitamente anche in live streaming.

Nessuna biglietteria a Lucca ma solo biglietti acquistabili online da presentare agli ingressi delle varie sale in forma stampata o tramite il proprio smartphone.

Si rinnova quest’anno anche l’abbonamento riservato esclusivamente ai Level Up Fan, una vera community nella community, considerati i fan più appassionati della manifestazione che ormai da qualche anno scelgono di vivere il festival in modo esclusivo, per vivere un’esperienza unica.

IL PROGRAMMA – I PRIMI APPUNTAMENTI DA SEGNARE IN AGENDA

ONLINE

Lucca Comics & Games quest’anno moltiplica le possibilità di partecipazione. Le attività in programma, infatti, potranno essere godute comodamente da casa. Il sito della manifestazione sarà il punto di riferimento per tutta la programmazione, con una funzione aggregativa che rimanderà a diversi canali. Inoltre, alcuni degli eventi del programma online saranno disponibili a partire da lunedì 24 ottobre. Tra i primi appuntamenti da non perdere: Il mondo del soldatino – Un evento dedicato a tutto il mondo del soldatino, a partire dalle origini del collezionismo in Italia fino ai giorni nostri, con dettagli sugli stili, le tecniche e le tipologie – (25 ottobre, 18.00); Playble cities: trasformare le città attraverso il gioco – La sfida più importante delle città del futuro si basa sulla capacità dei territori di immaginare modalità innovative per favorire esperienze memorabili, coinvolgere e rendere protagonisti attraverso azioni interattive cittadini e turisti. Il gioco, in questa prospettiva, diventa una modalità di pianificazione urbana, un motore creativo ed economico per strutturare nuovi immaginari turistici e culturali. Partendo dall’esperienza del progetto di cooperazione euroMediterranea Med Gaims, finanziato dal programma ENI CBC MED 2014-2020 e che coinvolge 7 organizzazioni in Libano, Italia, Spagna e Giordania, si discuterà sul futuro delle “città che giocano” illustrando alcune azioni in essere e i progetti di gioco pervenuti a seguito della call internazionale lanciata nell’ambito del progetto. Con: Daniel Asmar, Maria Giovanna Fara, Xavier Socias Perez – (29 ottobre 19.00). E per il fumetto, Shockdom presenta: Sio – 30 Strisce in 30 Minuti – Ritorna uno degli eventi fissi di Lucca Comics & Games, Sio e la sua performance da primato! – (31 ottobre, 15.00); e poi in programma anche altri eventi come 24 Giorni Comics – Dado e Sio disegneranno in diretta la loro ultima tavola della “24 giorni comics”, un evento dove tantissimi autori in tutta Italia si sono messi alla prova, cercando di produrre 24 pagine di fumetto in 24 giorni, dal 9 Ottobre al Primo Novembre – (1 novembre, 17,00). Feltrinelli Comics presenta: Leo Ortolani ovvero come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la quarantena. Incontro con il papà di Rat-Man e di Covidio e con Roberto Recchioni, per parlare di fumetti, di macchinine e di come si racconta la crisi continuando a far ridere (29 ottobre, 21.00).

In collaborazione con Edizioni Star Comics tre eventi digitali: Dietro le quinte di Edens Zero: intervista a Hiro Mashima – Hiro Mashima, il celeberrimo mangaka giapponese autore di bestseller internazionali del calibro di Rave – The Groove Adventure, Fairy Tail ed Edens Zero, si racconta ai suoi fan italiani in un’intervista esclusiva in cui ci svelerà curiosità sul suo lavoro, sulla sua vita privata e sui suoi segreti di mangaka – (31 ottobre, 20.00); Memeco Arii – Showcase – L’acclamata mangaka autrice dei Boys Love di grande successo Hitorijime My Hero e Hitorijime Boyfriend si esibirà in un live drawing in esclusiva per i suoi fan italiani, in cui disegnerà utilizzando la tecnica digitale e ci racconterà di lei, della sua professione, delle sue opere – (29 ottobre, 20.00); MASK’D, realizzare il proprio fumetto – Dall’idea alla matita – Dalla prima idea alla sceneggiatura, dai layout al colore, tutto il processo creativo e i segreti di sceneggiatura e disegno per realizzare la propria storia. Un incontro di trenta minuti che è anche una lezione di fumetto con i creatori di MASK’D – The Divine Children: Ilaria Catalani, Fiore Manni e Michele Monteleone – (31 ottobre, 15.00).

Coconino Press presenta I mondi di Seth: Clyde Fans e altre storie – Uno dei maestri del fumetto nordamericano parla del suo recente romanzo-fiume per immagini “Clyde Fans” in un dialogo con il suo traduttore Leonardo Rizzi – (1 novembre alle 13.00).

Kleiner Flug presenta: Politica e fumetti: oltre la satira – Fernando Masullo, giornalista e ex vice direttore di Rai 3, Marco Rizzo, editor Panini e autore per Beccogiallo e Feltrinelli Comics, e Alessandro di Nocera, giornalista per La Repubblica di Napoli e critico del fumetto, dialogano sul rapporto tra politica e fumetti e su come la realtà sia diventata più inverosimile della satira, partendo da “IMPRES(id)DENTABILE: DONALD TRUMP SECONDO GLI AMERICANI”, il libro che raccoglie le strisce satiriche di Kyeron Dwyer (disegnatore per Marvel e DC) pubblicato da DOUbLe SHOt e Arancia Studio – (data e orario da confermare); sempre in collaborazione con Kleiner Flug: L’arte e il fumetto sempre più stretti – Per riflettere sul legame tra arte e fumetto, che si fa più forte anno dopo anno, Kleiner Flug, Eris Edizioni e Lucca Changes hanno riunito intorno ad un tavolo “digitale” Gradimir Smudja, Danijel Zezelj e Giuseppe Palumbo, autori che vivono costantemente il rapporto con l’arte nei loro lavori. Dialogheranno con Andrea Plazzi, storico editor di Rat-Man, Daniele Caluri, docente di storia dell’arte e disegnatore per Feltrinelli Comics, e con James Bradburne, direttore della Pinacoteca di Brera – (data e orario da confermare); ancora con Kleiner Flug: Imparare dai Nine Old Men: un viaggio nell’arte di Dan Haskett – Dan Haskett è tra i più importanti animatori attualmente in attività, formato dai cosiddetti “Nove Vecchi” (Nine Old Man) della Disney, gli storici decani dell’animazione che realizzarono le più famose opere a fumetti dell’azienda di Topolino, da Biancaneve e i sette nani a Le avventura di Peter Pan. Haskett sotto la loro guida si è imposto presto come uno dei maestri dell’animazione contemporanea: portano la sua firma tante produzioni iconiche degli ultimi decenni come La bella e la bestia, La Sirenetta, Toy Story e Il principe d’Egitto. Haskett racconta la sua straordinaria carriera in questo incontro digitale – (31 ottobre, 17.00); ultimo appuntamento con Kleiner Flug: Frank Espinosa: dagli USA all’Italia attraverso il Mare Nascosto di Rocketo – Frank Espinosa è una personalità di caratura mondiale: ha lavorato per Walt Disney Animation ed è stato Art Director alla Warner Bros, dove ha ridisegnato i personaggi Looney Tunes, creato i Baby Looney Tunes e la serie completa di francobolli Looney Tunes. Ha realizzato la graphic novel Salvatore Ferragamo, Nascita di un Sogno basata sulla vita dell’imprenditore italiano, di cui sono state esposte le illustrazioni nelle vetrine dei negozi Ferragamo di tutto il mondo. Dal 2018 è il direttore artistico della Scuola Internazionale di Comics di Firenze e a settembre DOUbLe SHOt ha ripubblicato Rocketo, la sua serie più famosa, particolarmente apprezzata e imitata da tanti cartoonist americani di successo, come Alex Ross. Una chiacchierata con Alessandro di Nocera, giornalista e critico del fumetto – (1 novembre, 13.00).

E ancora Eris Edizioni presenta Ales Kot: dalla magia visionaria di The Surface – Matteo Contin intervista Ales Kot. In occasione dell’uscita in Italia di The Surface, l’autore parlerà del suo universo creativo, dell’evoluzione del suo lavoro e delle tematiche che ritornano in molte sue opere – (30 ottobre, 18.00), Tales of an imaginary deadman: multidimensionale, multimediale e in continua espansione – Un progetto che stravolge la normale narrazione in formato graphic novel. Un cofanetto, 4 volumi e nessun ordine di lettura prestabilito. Juan Scassa esplorerà insieme all’autore Armin Barducci – pronto alla tavoletta grafica – il suo ultimo fumetto: una narrazione sperimentale, multidimensionale e multimediale con avventure spaziali, intrighi con militari, viaggi nel tempo, nanonauti, combattimenti, contenuti interattivi, giochi di ruolo, esami all’università – (31 ottobre, 14.00) e Hurricane vs Stefano Zattera: due generazioni a confronto – Due dei più importanti autori della scena underground italiana si confrontano, guidati da Andrea Voglino, sul loro universo creativo e sui diversi formati del fumetto: dalle autoproduzioni alle riviste, dai quotidiani ai libri. Insieme presentano i loro ultimi lavori, il primo graphic novel di Stefano Zattera, Il Buco Noir uscito per Progetto Stigma / Eris edizioni, e Cronache dal Virus di Hurricane, raccolta delle strisce quotidiane uscite su Il Manifesto durante la quarantena, sempre per Eris – (1º novembre alle 17.00).

Comicout presenta Il mondo in una stanza: il fumetto salvato dai bambini durante il lockdown – Laura Scarpa, autrice editor e docente di fumetto, all’inizio del lockdown, ha pensato subito ai bambini chiusi in casa e ha dedicato loro tutti i giorni una lezione di fumetto online, utilizzando disegno e fumetto per scardinare noia e paura. I bambini hanno risposto e il corso aperto a tutti continua oggi tutte le domeniche pomeriggio. Questo incontro lucchese sarà una giocosa introduzione al fumetto per bambini e utile, speriamo, a chi con i bambini vive, comunica o lavora. Il fumetto è osservazione ed espressione, ponte tra noi stessi e il mondo che ci circonda… un momento terapeutico di grande libertà – (1 novembre, 11.00); Beccogiallo presenta Il piccolo, meraviglioso mondo di Liz Climo – In diretta da Los Angeles, Liz Climo, con i suoi adorabili animali, ci racconta il suo lavoro, i suoi piccoli segreti e il suo ultimo libro dedicato alle mamme – (29 ottobre, 18.00); Bao Publishing presenta Ortolani legge Venerdì 12 – Una storia d’amore mancata lunga un quarto di secolo, letta e raccontata dal suo geniale creatore Leo Ortolani – (1 ottobre, 15.00); infine Panini Comics presenta la seguente selezione di eventi digitali: Topolino & Co, verso un grandioso 2021 – le novità da edicola e fumetteria, dai Classi Disney al 25esimo anniversario di PK – (30 ottobre, 13.00); A lezione di Fantarcheologia con “Il Cercatore” Leo Ortolani – uno dei più importanti e apprezzati fumettisti in italiani, nel 2020 ha realizzato con Panini i nuovi capitoli inediti di Star Rats e il volume unico delle avventure de Il cercatore, ora in arrivo – (31 ottobre, 11.00); DC GOES DEATH METAL! – Gli annunci del 2021 Tra Multiversi oscuti, guerre di Joker, nere e futuri (im)possibili: un anno di eventi DC targato Panini – (31 ottobre, 13.00); Magical Girl Howling Moon – Con la cosplayer livornese di fama mondiale, modella, attrice, presentatrice e musicista, Giada Pancaccini alias Giada Robin – (31 ottobre, 17.00); Empyre: dietro le quinte dell’evento cosmico Marvel dell’anno! – Una delle star del momento della Marvel, il britannico Al Ewing, nel 2020 è stato co-autore con Dan Slott della miniserie evento Marvel Empyre e attualmente è al lavoro con Valerio Schiti su S.W.O.R.D., la serie che debutterà al termine del maxi-evento crossover mutante X of Swords – (1 novembre, 16.00).

E infine, tornando alla parte Games: Per la parte Games arriva Ruolimpiadi Anthology: 25 anni e oltre – La storia e il futuro del torneo di Lucca Comics & Games che da 25 anni porta e coinvolge nella città toscana oltre 100 giocatori a ogni edizione. A moderare l’incontro lo storyteller e giocatore di ruolo Vanni Santoni, a cui è stato chiesto di scrivere una narrazione celebrativa del primo quarto di secolo dell’evento – (1 novembre, 12.00). MPEdizioni e Kaizoku Press presentano Dungeon Crawl Classics in Italia e Frog God Games /Necromancer Games – Le due case editrici presentano DCC della Goodman Games, il gioco OSR di fama internazionale tradotto in diverse lingue. Un gioco strabiliante che fonde elementi nuovi al classico gioco di ruolo più famoso del mondo. Emanuele Granatello (Kaizoku Press) e Mirko Pellicioni (MPEdizioni) faranno delle domande a Joseph Goodman e presenteranno la linea editoriale del 2021. Nella seconda parte dell’incontro, i responsabili di Frog God (Jennifer Glazar e Bill Webb) risponderanno alle domande di Emanuele su Rappan Athuk, il Megadungeon più mortale del multiverso, l’avventura mostro pubblicata da Kaizoku Press e le future uscite di Frog God Games – (venerdì 30, 13.00).

DAL CAMP LUCCA



Oltre ai già annunciati Lucrezia Forever! – lo spettacolo di Graphic Novel Theatre che andrà in scena il 29 ottobre alle 21.30 live dal Teatro del Giglio -, Scheletri nelle magliette, Scheletri negli armadi – la chiacchierata, realizzata grazie alla collaborazione con Bao Publishing, che si svolgerà il 31 ottobre, alle 15.30 live dall’Auditorium San Girolamo con Zerocalcare sull’efferatezza della vita quotidiana, sull’evoluzione dell’amicizia e sui misteri che durano decenni – e Io sono Pow3r – la storia di uno dei più noti Youtuber della rete che è passato da essere un giocatore pro ad essere un analista, da content creator a streamer, da YouTube a Twitch, da Call of Duty a Fortnite. Da sogno a realtà. – Con Giorgio “Pow3r” Calandrelli e Emilio Cozzi, in collaborazione con Magazzini Salani (31 ottobre, 12.00, live da San Romano).

In programma anche: Speciale Comics Will Break Your Heart – Le parole che non ti ho disegnato – evento realizzato anch’esso in collaborazione con Bao Publishing e Storytel che vedrà la presenza di Teresa Radice, Stefano Turconi, Brian Freschi, Ilaria Urbinati, Flavia Biondi, Zerocalcare e Sergio Gerasi per approfondire il perché dentro al cuore del Fumetto c’è la storia, e perché anche a occhi chiusi i fumetti si vedono lo stesso – (30 ottobre, 15.30, live da San Girolamo); A Spasso con Walt special edition – un musical nato dalle musiche dei celebri film di animazione Disney, con le illustrazioni dei più importanti disegnatori italiani, portato in scena dagli Animeniacs Corp insieme ai super ospiti Cristina D’Avena e Pietro Ubaldi – (31 ottobre, 21.00, Teatro del Giglio e su Rai Play il 1 novembre); Cosplay Live Show – lo spettacolo conclusivo del contest aperto a tutti gli appassionati di cosplay durante il quale i finalisti avranno l’occasione di mostrare i propri costumi e le proprie interpretazioni davanti a una giuria composta da ospiti d’eccezione, con approfondimenti backstage e sulla vita di un cosplay (31 ottobre, 15.30, live dall’Auditorium San Francesco) – iscrizioni aperte dal 09 ottobre su cosplay.luccacomicsandgames.com/live_show; in collaborazione con Beccogiallo sia l’evento Elettra Lamborghini – Queen of Comics – un po’ Pollon combinaguai, un po’ Wonder Woman, Elettra Lamborghini sbarca nel mondo dei fumetti. Spontanea, autoironica, ma anche simpatica e incredibilmente casinista, la cantante presenta il primo fumetto per ragazzi di cui è protagonista con live drawing di Mario Moroni – (1 novembre, 15.30, live dall’Auditorium San Francesco), sia l’incontro Fast Animals & Slow Kids: Indie Rock Becomes Comics – la presentazione della prima graphic novel dei Fast Animals and Slow Kids con la band al completo (30 ottobre, 18.30, live da San Cristoforo). E poi ancora Don Zauker – Ciarpame morale per rinfrancare lo spirito – in collaborazione con Feltrinelli Comics, incontro con Daniele Caluri, Emiliano Pagani, moderati da Lorenzo Fantoni, e la comunità dei fedeli per celebrare il proseguimento del cammino di fede, alla faccia di tutti gli altri, per riepilogare la strada fatta finora attraverso le varie edizioni di Lucca Comics & Games, fino a quest’ultima, del tutto diversa, ma uguale nello spirito di Don Zauker (31 ottobre, 18.30, live da San Girolamo); Assassin’s Creed Gold LIVE, serie audio Audible Studios – gli attori italiani protagonisti della serie audio Alberto Angrisano, Emiliano Coltorti, Francesca Fiorentini, Gino La Monica e Perla Liberatori propongono un live reading tratto dal multivoice in esclusiva su Audible.it, accompagnati dall’orchestra Arché che ne eseguirà live la colonna sonora. La serie audio, ambientata nell’universo di uno dei giochi più famosi al mondo, Assassin’s Creed (prodotta in esclusiva da Audible e Ubisoft) racconta la storia del truffatore di carte Aliyah Kahn. Per ripagare i propri debiti con un anziano di nome Gavin Banks, Aliyah si ritrova costretto a seguire l’addestramento per diventare un assassino, venendo così a conoscenza della secolare battaglia tra questi ultimi e i Templari (30 ottobre, 21.00, live dal Teatro Del Giglio)*; The Sandman LIVE, serie audio Audible Studios – anche in questo caso un live reading tratto dal multivoice in esclusiva su Audible.it con gli attori italiani protagonisti della serie audio Stefano Crescentini, Vittoria Febbi, Martina Felli, Riccardo Rossi e Francesco Vairano propongono, accompagnati dall’orchestra Arché che ne eseguirà live la colonna sonora. Acclamato dal Los Angeles Times Magazine come “la più grande epopea della storia del fumetto”, The Sandman ha convertito il gioco, con il suo mondo oscuro e letterario che combina fantasia e horror, in un fenomeno culturale globale* – (31 ottobre, 21.00, live dall’Auditorium San Francesco); Dream On! – Un incontro con i Dreamers di Lucca Changes (30 ottobre, 21.00, live dalla Sala Tobino); Sio: 30 strisce in 30 minuti – Il ritorno di uno degli eventi fissi del Festival Sio e la sua performance da primato – (31 ottobre, 15.30, live dalla Sala Tobino); Raffaello: una vita e una morte attraverso i fumetti – Nell’anno dedicato ai 500 anni della morte dell’artista, all’interno del filone “La Storia dell’arte”, Lucca Changes con la collaborazione di Kleiner Flug ha riunito i fumettisti che quest’anno ne hanno raccontato le vicende: Alessandro Bacchetta (Kleiner Flug) e Bruno Enna (Panini Comics).- Modera Daniele Caluri (1 novembre, 18.30, live dalla Sala Tobino); Il filo invisibile – Dalla Storia dell’arte ai fumetti – il fumettista serbo Gradimir Smudja, partendo da “Il filo invisibile” (Kleiner Flug), una storia dell’arte a fumetti in due volume, dialoga con Giulio de Vitasul sul rapporto tra arte e fumetto – (31 ottobre, 12.30, live dalla Sala Tobino); Extraliscio! – È energia, amore per la musica, per il fare musica e per fare ballare, estro, improvvisazione e studio, malinconia e gioia, liscio e punk. Dopo lo straordinario successo alla Biennale di Venezia, grazie alla collaborazione di Baldini e Castoldi, un evento con gli Extraliscio, Elisabetta Sgarbi, Igort, Davide Toffolo, Ermanno Cavazzoni – (30 ottobre, 21.00, live da San Cristoforo); Aldobrando – Concerto disegnato – Realizzato insieme a Coconino, in cui Luigi Critone, intervistato da Luca Raffaelli, realizzerà un live drawing accompagnato da un clamoroso trio di musicisti medievali – (30 ottobre, 18.30, live da San Girolamo). E ancora lo Stand-Up Keynote con Yoko Yamada – Tornano finalmente i consueti, attesissimi annunci lucchesi sulle future novità editoriali di Edizioni Star Comics – movimentati quest’anno, in un esilarante e toccante incontro-scontro fra Italia e Giappone, da una guest star d’eccezione: la stella nascente della scena stand-up comedy italiana Yoko Yamada. Con Cristian Posocco, Claudia Calzuola e Yoko Yamada (30 ottobre, 12.30, San Girolamo); Power Pizza Live – Sio, Lorro e Nik ogni settimana registrano una puntata del loro podcast che recensisce fumetti, serie TV, film, videogiochi e libri dando dei voti… In fette di pizza! Dopo il grande successo della puntata live durante il Lucca Comics 2019 i nostri tre podcaster, finalmente di nuovo tutti e tre in Italia, registreranno dal vivo una puntata! Potrebbero esserci anche degli adesivi magici? – (1 novembre, 12.30, live dalla Sala Tobino); Vivere mille vite: Storia familiare dei videogiochi – Passatempo per svuotare il portafogli o dispositivo narrativo complesso e innovativo, fonte di isolamento o strumento di socializzazione, catarsi di impulsi violenti od occasione di riflessione, i videogiochi rappresentano un medium estremamente variegato, che comprende esperienze radicalmente differenti l’una dall’altra. In un dialogo con Emilio Cozzi e Roberto Recchioni, Lorenzo Fantoni esplora l’universo dei videogame ripercorrendone la storia, illustrandone l’evoluzione, indagandone gli aspetti non solo tecnologici ma anche sociali, culturali e personali (1 novembre, 15.30, live dalla Sala Tobino); Laboratorio di Game Design – Meccanismi, regole, materiali e storie si fondono sapientemente nelle mani di moderni alchimisti per dare vita a giochi indimenticabili. Tre punti di vista diversi, tre approcci differenti ci aiuteranno a scoprire, tra dadi, carte e tabelloni, i segreti dell’arte dei creatori di giochi. Con: Andrea Angiolino, Immanuel Casto, Roberto di Meglio – (31 ottobbre, 12.30, live da San Cristoforo); Il Futuro degli Eventi – Nell’anno della più imprevista pandemia globale, ci si domanda del futuro di quegli eventi sociali che hanno definito la cultura, l’economia, le relazioni di intere generazioni. Cosa è cambiato, cosa cambierà, cosa succederà a concerti, festival, convention, sfilate? Che impatto avrà tutto questo su lavoro, turismo, dimensione comunitaria e sul nostro stesso modo di concepire la vita moderna? Con: Fabio Viola, Alfredo Accatino, Barbara Maussier, Domenico De Masi – (1 novembre, 11.00, live da San Cristoforo); Coppa dei campioni di BANG! – I campioni italiani di BANG! si scontreranno nell’arena virtuale di Lucca Changes. Per la prima volta, dopo centinaia di tornei ufficiali in giro per lo stivale e 15 anni di duelli finali nel padiglione Carducci di Lucca Comics & Games, i migliori pistoleri d’Italia si ritroveranno tutti insieme, allo stesso tavolo da gioco. Tra pallottole, alleanze e bluff, i giocatori sveleranno le loro strategie e racconteranno gli aneddoti che hanno loro consentito, tra oltre un migliaio di “sfidanti”, di aggiudicarsi il titolo di Campioni. Un’irresistibile atmosfera Spaghetti-western, con premi per gli spettatori della Live (31 ottobre, 17. 00, live dall’Atelier Ricci); Talk & Play – Sio e Dado – Dado e Sio si sfideranno a “Smash Potato”, una variante “scema” di Super Smash Bros in cui si gioca solamente con gli “abitanti”. Nel mentre proveranno a chiacchierare di qualcosa ma è più probabile che voleranno insulti. Se siete curiosi, passate a dare un’occhiata! – (30 ottobre, 10.00, live dall’Atelier Ricci).

PER SODDISFARE LA CURIOSITÀ DI ADULTI E RAGAZZI

Misteri e fake news nella storia – lo scrittore di romanzi storici Carlo Martigli e il divulgatore e segretario del CICAP Massimo Polidoro ci parlano di alcuni dei più irrisolvibili misteri della storia e di come la loro narrazione abbia condizionato il nostro modo di interpretare il passato ed il presente – In collaborazione con Piemme e Mondadori (1 novembre, 17.00, Fondazione Banca del Monte di Lucca); Pinguini all’Equatore! – Luca Perri, l’astrofisico più famoso del web e Serena Giacomin del centro EPSON Meteo ci raccontano oggi le migliori frottole climatiche, per poi smontarle a colpi di risate e scienza – In collaborazione con DeAgostini (30 ottobre alle 14.00, Fondazione Banca del Monte di Lucca); Halloween in carne, ossa e mummie – Con l’autore che ha creato insieme a SIO le “Fiabe brevi che finiscono malissimo” e un’illustratrice un po’ folle, un gioco ambientato in un macabro cimitero, ossa, mummie, insieme a un professore piuttosto strano, e un labirinto di varchi: alcuni portano a morte certa e altri non portano proprio da nessuna parte. Fraffrogg illustrerà dal vivo e Francesco Muzzopappa vi farà morire dal ridere. Pronti a giocare? – In collaborazione con DeAgostini (31 ottobre, 14.00, Fondazione Banca del Monte di Lucca).

Villa Bottini sarà uno degli spazi dedicati ai più piccoli. Ribattezzata Casa Rodari in occasione di Lucca Changes, ospiterà tantissime attività realizzate in omaggio al grande maestro, scrittore, giornalista, tra cui una straordinaria una mostra sulle 100 illustrazioni inedite raccolte da Einaudi nel volume “Cento Gianni Rodari. Cento storie e filastrocche” e anche iniziative come lo spettacolo Dodò e l’Avventura Spaziale realizzato con Rai Ragazzi e il cast de L’Albero Azzurro per far vivere una divertentissima avventura ai nostri giovani amici con l’aiuto della filastrocca “il treno dell’avvenire” di Rodari e una buona dose di fantasia (31 ottobre, e 1 novembre, 14.00).

Il reading La freccia azzurra, invece, sarà portato in scena da uno dei più importanti attori italiani di teatro di narrazione: Ascanio Celestini. Tratto dall’omonimo racconto di Gianni Rodari uscito per la prima volta nel 1954 con il titolo “Il viaggio della Freccia Azzurra”, racconta di una befana quasi baronessa un po’ tirchia e acida che porta regali solo a chi può permetterseli, di un bambino, Francesco, costretto dalla povertà a lavorare, e di una serie di giocattoli che si animano e provano sentimenti (31 ottobre, 21.00, Villa Bottini).

DAI CAMPFIRE

Anche il programma dei campfire è in costante aggiornamento (www.luccachanges.com/it/campfire-italia). Tra gli eventi proposti dalla rete di negozi sparsi su tutto il territorio nazionale: Conversano in cosplay – Il comune di Conversano ospiterà, grazie al contributo del Campfire “L’arte della bellezza”, un ricco palinsesto di eventi legati al mondo del Cosplay – (31 ottobre dalle 11.00, L’arte della bellezza, Conversano, Bari); Ladies of DC Comics – Una giornata di immersione nell’universo DC, dalla mattina con i Cosplayer del mitico gruppo di Gotham Shadow e dalle 16.30 con incontri e firmacopie insieme ad alcune talentuose disegnatrici italiane – (1 novembre dalle 11.00 alle 19.00, Forbidden Planet, Roma); Inaugurazione del Campfire di Palermo presso la Biblioteca comunale! – In collaborazione con l’Accademia del Fumetto, Comix Green inaugura il suo Campfire siciliano con una serie di esposizioni permanenti: le tavole originali degli artisti del campfire di Palermo presso la Biblioteca comunale e i rari albi originali di autori italiani ed americani presso la fumetteria Comix Green – (29 ottobre dalle 18.00 alle 19.30, Comix Green, Palermo); Black Window Dead Edition – Presenta il tuo manoscritto e conquista la pubblicazione – La Black Window di Nero Press riapre proprio nel Campfire romano! Un’edizione speciale in cui, durante un evento live, sarà possibile presentare il proprio manoscritto. La Black Window infatti è la finestra ufficiale per l’invio manoscritti di Nero Press ed ha un’apertura aperiodica della durata di 48 ore: questa volta la redazione della casa editrice valuterà le opere dal vivo durante uno dei Campfire del Lucca Comic & Games, presso L’antro dell’Eremita a Roma – (31 ottobre dalle 10.00 alle 14.00, Antro Dell’Eremita, Roma); Gioca con l’Autore: Andrea Chiarvesio presenta Marvel United! – Andrea Chiarvesio incontra il Jolly Joker e racconta, giocandolo col pubblico, il suo nuovo gioco in uscita con CMON (in Italia distribuito da Asmodee Italia) Marvel United, nel quale i giocatori assumeranno i ruoli dei celebri Eroi Marvel e collaboreranno per fermare il piano maestro di un potente Criminale controllato dal gioco – (30 ottobre, dalle 14.00 alle 16.00, Jolly Joker, Torino); Concerto in streaming a tema Cavalieri dello Zodiaco – Il Campfire Decimo Pianeta ospiterà il concerto della cartoon cover band degli “Scudieri dello Zodiaco”, con alcuni ospiti speciali, per celebrare il trentennale de I Cavalieri dello Zodiaco in Italia – (1 novembre, 21.30, Decimo Pianeta – Certaldo, Firenze); I DOPPIATORI – Un incontro con Fabrizio Mazzotta (voce di Krusty il Clown), Liliana Sorrentino (voce di Pollon), Alessio Puccio (voce di Harry Potter), Davide Perino (voce di Frodo Baggins)che intratterranno il pubblico imitando le voci dei celebri personaggi e con sessioni di autografi (31 ottobre dalle 16.30, Star Shop Ostia – Ostia, Roma); Anteprima di COVERED SUN – Un’anteprima dell’uscita home video del film fantasy indipendente COVERED SUN, con la presenza del regista Elia Rosa e dell’attrice protagonista Erica Andreose (29 ottobre, 17.00, Delta Comics, Rovigo); Incontro con Crazy Fat Gamer – Il Pro Player di Fifa Diego “Crazy Fat Gamer” Campagnani del Team Qlash sarà ospite in diretta streaming sul canale Twitch di Akiba Stop per rispondere ai fan e partecipare ad una conferenza sugli e-sports – (29 ottobre, 10.30, Akiba Stop, Alessandria); Speed Drawing New Gargoyle – I partecipanti avranno 30 minuti per creare un disegno il cui tema sarà inerente alla figura del Gargoyle: tutti i disegni verranno esposti nel campfire e i migliori disegni saranno selezionati per la creazione di nuovi accessori della Taverna del Gargoyle e sarà eletto un vincitore – (29 ottobre, 10.00, Taverna del Gargoyle, Napoli).

RPG NIGHT LIVE SPECIAL CNT EDITION

Partirà domani giovedì 15 ottobre alle 20:30 sul canale Twitch di Lucca Comics & Games la marcia degli avventurieri che si cimenteranno con la terza stagione dell’acclamato format streaming RPG Night Live riproposto ora nella sua Special CNT Edition*. Il master Nicola De Gobbis guiderà a Night City il “super team” di “#donatoridiruolo” (questo l’hashtag ideato per diffondere l’iniziativa sui canali social) formato da Fabio “Kenobit” Bortolotti e Roberta “Ckibe” Sorge ormai veterani dell’RPG, la new entry Piero “Budilicious” Lombardi, e due nuovi ospiti d’eccezione Francesca “Fraffrog” Presentini e Cristina “LacunaCoil” Scabbia. Le prossime tappe sono in programma giovedì 22 ottobre e giovedì 29 ottobre.

I PREMIUM PARTNER

Si arricchisce anche la squadra degli alleati di questa edizione di Lucca Comics & Games. Oltre ai partner istituzionali, a quelli tecnici e ai media partner, hanno scelto di diventare premium partner di Lucca Changes: Asmodée, Audible, Beccogiallo, Edizioni BD, Edizioni Star Comics, Feltrinelli, Giochi Uniti, Panini, Ravensburger. Grazie a queste aziende, rappresentanti delle eccellenze del mondo del Fumetto, del Gioco e dell’editoria, non solo si irrobustisce il programma, ma l’intero “sistema festival” si fortifica, a beneficio di tutti i partecipanti.

LA T-SHIRT UFFICIALE DI LUCCA CHANGES

Il 2020 verrà ricordato come un anno decisamente unico, del quale avremo tutti un ricordo particolare. Per cristallizzarlo nella memoria con un oggetto essenziale, eKshop ha realizzato la T-shirt ufficiale dell’edizione Lucca Changes, in serie limitata disponibile su www.ekshop.it. Qualcosa da indossare quando si gioca al proprio board game preferito, mentre si preparano mazzi di carte invincibili, quando si richiamano incantesimi in un gioco di ruolo, mentre si passeggia liberamente, o semplicemente quando si dorme sognando di essere protagonisti della graphic novel appena letta. Questo il senso dell’unico prodotto che ricorderà l’edizione 2020 di Lucca Comics & Games.