Ghost Story Games: in arrivo un titolo dal nuovo studio?

Sono passati tre anni da quando Ken Levine ha resuscitato Irrational Games, riaprendo l’azienda con il nome di Ghost Story Games, e ora il creatore di capolavori come System Shock 2, BioShock e BioShock Infinite sembra aver voltato pagina ed essersi dedicato a nuovi progetti su scala meno ampia. Progetti di cui però non sappiamo quasi nulla.

Tuttavia sembra che presto le informazioni arriveranno. Stando a quanto si può ricavare da un’offerta di lavoro pubblicata da 2K e Take-Two Interactive, infatti, il titolo di Ghost Story Games sarebbe nelle “fasi finali di produzione”. Inoltre l’offerta ha rivelato anche qualche dettaglio sul gioco in sé, che a quanto pare dovrebbe essere uno sci-fi immersivo con alcuni elementi mutuati dagli RPG.

“Siamo uno studio di sviluppo che pubblica i propri titoli e facciamoparte di Take Two Interactive, siamo nell’area metropolitana di Boston. Siamo impegnati nello sviluppo di giochi con storie immersive per giocatori che amano le sfide. Lo studio è stato fondato da un gruppo di programmatori ex Irrational Games che sono stati coinvolti nello sviluppo e nelle release di molti giochi, inclusi, ma non soltanto, System Shock 2, BioShock e Bio Schok Infinite.

Stiamo lavorando su un nuovo gioco sci-fi immersivo con elementi di RPG. Non abbiamo ancora annunciato nulla poiché siamo nelle fasi finali di produzione.”