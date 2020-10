Baldur’s Gate 3: prima patch adesso disponibile

Larian Studios è continuamente al lavoro sul suo nuovo titolo Baldur’s Gate 3, attualmente in Accesso Anticipato su Steam ma con già una player base all’attivo ottima, a dir poco. Recentemente ha reso disponibile la prima patch per la propria ultima fatica, assieme a qualche dato relativo ai giocatori e le loro morti.

Secondo le statistiche concesse dallo studio di sviluppo, ci sarebbe un’impennata di morti nella fase dell’arena in cui, per la prima volta, è possibile incontrare Gale. Tale incontro è per default fuori dai combattimenti ma, vista la grande libertà concessa da Larian, i giocatori possono scegliere di frontoeggiare il personaggio in ogni momento.

I numeri parlano di ben 333.757 morti per il povero Gale il quale, però, si rifà quando membro del party, visto il kill rate quattro volte più alto rispetto a tutti gli altri NPC nel gioco. Shadowheart è l’unico personaggio a morire più del protagonista (quindi, ovviamente, del giocatore), mentre l’Orsogufo ha ucciso ben 5717 giocatori.

Il numero di giocatori morti per aver interrotto i “momenti intimi” degli Ogre e dei Bug Bears si aggira attorno ai 4000, numero vicino a coloro che sono morti al sito dello schianto avendo poi incontrato il Mind Flyer, ben 3753. Già, a quanto pare, la morte sembra essere un tema piuttosto centrale all’interno di Baldur’s Gate 3. Qui è possibile trovare le informazioni sulla patch note e, ovviamente, GamesVillage vi terrà aggiornati riguardo il nuovo titolo di successo di Larian Studios.