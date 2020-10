Oceanhorn 2: annunciata la data per Switch

Già disponibile su Apple Arcade da settembre dello scorso anno, Oceanhorn 2: Knights of The Lost Realm ha una data ufficiale per Switch. L’action-adventure Zelda-style sarà infatti disponibile sulla console Nintendo a partire dal 28 ottobre, come fanno sapere gli sviluppatori Cornfox & Bros. sul proprio sito ufficiale.

I pre-ordini partiranno dal 21 ottobre, e garantiranno un 10% di sconto sul prezzo base di 29.99 euro.

Questa la descrizione sull’App Store:

Una grande avventura – Ambientato mille anni prima degli eventi del primo capitolo, ti porta in un viaggio magico attraverso il vasto mondo di Gaia, ricco di mitologia e tradizioni. Un giovane cavaliere deve affrontare una sfida impossibile, dato che il Warlock Mesmeroth è tornato con un formidabile esercito oscuro. Riuscirà il nostro eroe a unire gli Owrus, i Gillfolk e gli uomini in una lotta per il destino del mondo?

Questa volta non sei solo – Non farai questo viaggio da solo. Trin, la nipote del leader di Arcadia Archimedes, e Gen, un misterioso robot che brandisce una vecchia arma da samurai, uniranno le forze con te e combatteranno al tuo fianco contro l’Esercito Oscuro di Mesmeroth. I comandi contestuali ti permetteranno di dirigere questi alleati in battaglia o di farti aiutare con la soluzione dei puzzle più intelligenti del gioco!

Combatti, risolvi ed esplora: più grande, migliore e ricco di nuove funzionalità. Oceanhorn 2 non è solo tra i giochi di avventura più belli su iOS, ma crea anche un’esperienza completamente nuova sulla orme dei videogiochi classici. Raccogli oggetti potenti, brandisci una pistola magica, risolvi i misteriosi enigmi degli antichi e scopri tutto ciò che Arcadia e i suoi regni vicini hanno da offrire! Accetta la sfida e diventa un vero eroe.