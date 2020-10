Call of Duty Modern Warfare: l’ultimo update permette di recuperare spazio su PC

Con l’avvicinamento di Call of Duty Black Ops Cold War, Activision avrà sicuramente un bel da fare, così come tutti i suoi studi al lavoro sui titoli proprietari. Ciò è probabilmente vero ma, il tutto, non significa che il resto deve rimanere in disparte (non per il momento almeno) e, appunto, Call of Duty Modern Warfare è il giusto esempio del momento.

Infatti, è appena arrivata la nuova patch per Modern Warfare e Warzone e, con essa, una chicca sicuramente apprezzata ( richiestissima) da tutti i giocatori PC. La patch rientra nelle dimensioni stranamente normali per il mondo del gaming. Si parla infatti di circa 10 GB di patch per le console e 20 per quella PC e, tale aggiornamento, permette ai giocatori dell’ultima piattaforma di disinstallare a proprio piacimento le componenti single-player, multiplayer o Spec Ops per concedere loro, finalmente, più spazio.

L’opzione è disponibile sul Battle.net, il launcher proprietario sul quale si basa l’intero download del gioco. Attenzione però; Infinity Ward e Activision hanno confermato che Warzone non può esser disinstallato. Ovviamente, l’opzione di uninstalling delle tre grosse fette citate nel paragrafo precedente, vale solo per i giocatori detentori dell’intero gioco. A questo link potrete trovare il patch log dell’aggiornamento con relativi fix per Call of Duty Modern Warfare.