Boruto Naruto Next Generations: ecco il nuovo Rasengan

Entrato soltanto da pochi mesi nell’arco narrativo Kara Actuation, l’anime di Boruto Naruto Next Generations, il noto sequel del capolavoro di Masashi Kishimoto, Naruto, ha messo i componenti del nuovo Team 7 (Boruto, figlio di Naruto, Sarada, figlia di Sasuke e Mitsuki, figlio di Orochimaru) in una situazione di grande debolezza.

I tre ragazzi sono usciti pesantemente sconfitti dallo scontro con due membri dell’organizzazione Kara, Deepa e Victor, e si stanno leccando le ferite al Villaggio della Foglia. Dopo essere guarito dai traumi riportati nello scontro, Boruto è subito tornato a lavoro per diventare più forte, e ha iniziato ad allenarsi con il vecchio maestro di suo padre, Kakashi, che sta tentando di insegnargli una forma completamente nuova del Rasegnan, la straordinaria tecnica creata dal Quarto Hokage e resa famosa proprio da Naruto, che ne ha fatto il suo vero e proprio marchio di fabbrica.

Ora un nuovo video promozionale ha regalato un’anticipazione di quella che sarà la tecnica appresa dal figlio di Naruto grazie all’aiuto dell’ex Sesto Hokage del Villaggio della Foglia. Il Rasengan non è certo l’unica tecnica di Naruto che Boruto ha fatto sua nel corso del tempo e grazie agli allenamenti dei suoi maestri Konohamaru e Sasuke: il giovane ninja riesce infatti a padroneggiare anche la Tecnica della Clonazione del Corpo, un’altro dei veri cavalli di battaglia di Naruto.

Dal momento che Kakashi, però, non è mai riuscito a padroneggiare la tecnica del Rasegnan, molti appassionati hanno ipotizzato che la nuova tecnica sarà una fusione tra quella tradizionale di Naruto e il Millefalchi, il famoso attacco elettrico sviluppato in passato da Kakashi stesso.

Anche voi non vedete l’ora che arrivi la prossima puntata di Boruto Naruto Next Generations per scoprire questa nuova potente tecnica?