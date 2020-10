Watch Dogs Legion: nuovo trailer ‘Classroom 101’

Siamo ormai molto vicini all’uscita del terzo capitolo di Watch Dogs, Watch Dogs Legion e Ubisoft sta sfornando trailer uno dietro l’altro per mostrare ai futuri giocatori cosa spetterà loro in questo ambizioso titolo. Solo ieri, l’opera è stata protagonista di un video dedicato alla storia e ora scende nuovamente in campo con il trailer Classroom 101.

Il video in questione introduce le innovazioni apportate al gameplay che vi permetteranno di reclutare e giocare con qualunque PNG visibile per strada. Qui sotto trovate una descrizione del prodotto, mentre vi ricordiamo che Watch Dogs Legion sarà disponibile il 29 ottobre per le console current-gen, Stadia e PC tramite Epic Games Store e Ubisoft Store, mentre sarà acquistabile per Xbox Series X ed S al lancio di queste, il 10 novembre e infine il 12 novembre per PlayStation 5.