Tyler “Ninja” Blevins firma con la Talent Agency CAA

Il famoso streamer Tyler “Ninja” Blevins continua il suo percorso verso Hollywood firmando un contratto con la Creative Artists Agency . CAA è un’agenzia di intrattenimento e sport leader che ha rappresentato i principali nomi del settore dell’intrattenimento come JJ Abrams, Jordan Peele e Scarlett Johansson, tra gli altri. Continuerà a essere gestito da Jessica Blevins, sua moglie e l’avvocato Arash Kalili di Loeb & Loeb.

Blevins era precedentemente rappresentato da Loaded , che ha negoziato il suo famigerato accordo con la piattaforma di streaming Microsoft Mixer e il suo ritorno su Twitch dopo la chiusura del primo all’inizio di quest’anno.

Blevins ha già compiuto passi oltre il gioco, pubblicando un libro e una graphic novel, oltre a girare una scena per il film Jumanji più recente (che è stato tagliato per l’uscita ufficiale). Entro la fine dell’anno, Blevins e molti altri influencer di giochi tra cui Imane “Pokimane” Anis appariranno nel veicolo di Ryan Reynolds, Free Guy.