Nerd Street Gamers e Five Below delle strutture Esport

Nerd Street Gamers aprirà tre delle sue strutture Esport di Localhost collegate ai negozi Five Below . Queste aperture sono il pilota iniziale di un accordo legato alla partecipazione di Five Below al finanziamento di serie A da 12 milioni di dollari di Nerd Street Gamers l’anno scorso. Secondo un comunicato, le società svilupperanno quanto appreso da questo progetto pilota per determinare possibili piani di implementazione futuri per ulteriori località.

Le strutture saranno collegate alle sedi Five Below a Georgetown, in Texas; Philadelphia, Pennsylvania; e St. Louis, Missouri, l’ultimo dei quali aprirà alla fine del mese.

Oltre a queste strutture, Nerd Street Gamers gestisce strutture Localhost ad Austin, Texas, Denver, Colorado, Los Angeles, California e tre sedi a Philadelphia.