Assassin’s Creed Valhalla: pubblicato tanto nuovo materiale

Ubisoft e Ubisoft Montreal, rispettivamente publisher e studio di sviluppo, hanno appena rilasciato tanto nuovo e fresco materiale per il nuovo titolo della storica saga sul Credo degli Assassini, Assassin’s Creed Valhalla.

Tale materiale, che corrisponde ad un “deep dive”, consiste in un trailer apposito, un nuovo gameplay e nuovi screenshot, il tutto che ricalca l’estrema bellezza della nuova ambientazione in questo terzo capitolo del quasi totale cambio di direzione rispetto all’ultimo Assassin’s Creed Syndicate e tutti quelli precedenti a quest’ultimo. Il trailer mostra tutto quello che c’è da sapere riguardo l’ultima fatica targata Ubisoft.

Vi ricordiamo che Assassin’s Creed Valhalla è atteso per Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X e S e PC (tramite Epic Games Store e Ubisoft Store) il giorno 10 novembre mentre, per PlayStation 5 sarà disponibile dal 12 novembre. Qui sotto è possibile trovare tutto il materiale appena rilasciato dal produttore francese tramite i propri canali ufficiali.