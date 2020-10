Nvidia DLSS: update per Marvel’s Avengers e Wolfenstein

Marvel’s Avengers e Wolfenstein Youngblood sono gli ultimi due titoli che hanno aggiunto, con i loro più recenti update, il supporto per la tecnologia Nvidia DLSS. L’acronimo, che sta per Deep Learning Super Sampling, identifica la tecnologia sviluppata da Nvidia che permette di utilizzare l’apprendimento profondo per trasformare un’immagine in bassa risoluzione in una in risoluzione più alta, senza sovraccaricare eccessivamente la scheda video.

La nuovissima modalità DLSS Ultra Performance, ad esempio, utilizza un modello generato dall’intelligenza artificiale in super risoluzione, costruito per l’8K, che offre un’immagine di qualità più elevata rendendo soltanto un nono dei pixel.

Marvel’s Avengers e Wolfenstein sono soltanto gli ultimi due giochi ad aver inserito il supporto per questa straordinaria tecnologia, aggiungendosi a un nutrito gruppo che comprendeva già Control, Death Stranding, Justice e Minecraft. E ben presto i videogiochi che fanno uso della Nvidia DLSS aumenteranno ancora, grazie agli update di Boundary, Bright Memory: Infinite, Ready or Not, Scavengers e Watch Dogs Legion.

Si tratta di un upgrade notevole per entrambi i titoli (anche se le problematiche di Marvel’s Avengers sono ben lontane da qualsiasi considerazione sulla resa grafica), che permetterà a tutti i giocatori di godere della migliore esperienza.

Siete pronti a giocare Marvel’s Avengers e Wolfenstein Youngblood con queste migliorie tecniche? Pensate che riusciranno ad arricchire la vostra esperienza di gioco? Non vediamo l’ora di scoprirlo anche noi!