VALORANT: ecco i piani di Riot per gli Esport

Riot Games nel sud-est asiatico ha annunciato i suoi piani di Esport per il 2021 e di Esport collegiali per VALORANT . L’azienda collaborerà con sette organizzazioni per implementare una struttura competitiva ufficiale in SEA, Taiwan e Hong Kong. Alcuni partner selezionati di ESport organizzeranno tornei esclusivi, che costituiranno il fulcro dell’ecosistema di Esport VALORANT in SEA. I partner collegiali collaboreranno con i college e le università della regione per creare una serie di tornei per studenti. .

I sette partner sono i seguenti:

Mineski Philippines per gli Esport filippini

Mineski Philippines e AcadArena come due organizzatori separati per la Philippines Collegiate

The Gaming Company for Malaysia Esports and Collegiate e Singapore Esports

Professional Gamers League ed Eliphant per Singapore Collegiate

Talon for Hong Kong Esports and Collegiate e Taiwan Esports

Taiwan Mobile e TeSL per Taiwan Collegiate

ESL per Esports e Collegiate Thailandesi

ONE Up for Indonesia Esports and Collegiate

Questi partner gestiranno anche le qualificazioni ufficiali SEA per il primo evento VALORANT autorizzato da Riot – First Strike, annunciato all’inizio di settembre. Le registrazioni per Filippine, Thailandia, Malesia e Singapore sono già state aperte mentre le stesse per Hong Kong e Indonesia inizieranno a novembre.