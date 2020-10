PlayStation 4: problemi per il PSN dopo il nuovo aggiornamento

In queste ore è arrivato il nuovo aggiornamento firmware 8.0.0 per PlayStation 4, la console targata Sony che a breve verrà spodestata dalla nuova PlayStation 5, esattamente il 12 novembre. Purtroppo, per quanto Sony tenga alla sua console “quasi old-gen“, il nuovo aggiornamento ha portato con sé anche una serie di problemi.

Questi sembrano aver colpito un po’ tutta la fascia del servizio online, il PlayStation Network. Utenti lamentano infatti del completo down per il PSN con, ovviamente, l’impossibilità di giocare a titoli multiplayer. Attualmente però, una parte dei problemi sembra risolta, almeno sotto questo aspetto.

Altro arriva dalla lista amici, la quale sembra non caricare per diversi utenti, così come pare vi siano problemi legati all’invio di messaggi ai contatti e al corretto funzionamento della Home. Ovviamente, non ci resta che attendere un ulteriore aggiornamento da parte di Sony per far sì che tutto torni alla normalità. GamesVillage vi terrà aggiornati se ci dovessero essere nuove informazioni (buone o cattive che siano) riguardo la situazione del PSN su PlayStation 4.